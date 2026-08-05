台股連日震盪外資7月轉淨匯出 仍創1至7月同期最大累計淨匯入

台股7月下旬連日震盪，好在月底展開大反攻，帶動跌幅收斂，7月累計下跌3006.16點。金管會統計顯示，7月外陸資轉呈淨匯出29.26億美元，創近5年同期第4大淨匯出，不過，今年以來截至7月底仍為累計淨匯入738.55億美元，創史上同期新高。

金管會今天發布外資及陸資投資國內證券情形。7月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣6528.54億元，今年以來截至7月底，累計賣超新台幣1兆4884.95億元，兩者皆創2022年以來同期第1大賣超。

金管會指出，7月單月外陸資淨匯出29.26億美元，創近5年同期第4大淨匯出；今年截至7月底累計淨匯入738.55億美元，創史上同期新高。

根據金管會資料顯示，外陸資今年多數月份皆呈現匯入，不過，隨著美伊戰爭2月底爆發後，國際股市與台股波動加劇，拖累台股3月表現，外陸資3月轉呈小幅匯出，但市場回穩後，外陸資4月到6月也呈現匯入。