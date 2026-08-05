外資策略翻多？反1失寵、正2登買超王 台積電也回補1.2萬張

台股5日在美股勁揚激勵下強勢反攻，外資單日大舉買超903.08億元，成為推升集中市場指數大漲1,250.94點、逼近45,000點整數關卡的重要推手。從外資買賣超前十大個股觀察，資金布局出現明顯轉變，不僅大舉回補市值型ETF，也重新加碼AI電子權值股，與前一交易日偏向防禦的操作形成強烈對比。

最受矚目的是，外資4日才大買超9.13萬張元大台灣50反1（00632R），5日則改由元大台灣50正2（00631L）以買超11.69萬張躍居買超王，元大台灣50（0050）買超8.4萬張、凱基台灣TOP50（009816）買超6.51萬張，另有主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）同步擠進買超前十，顯示外資透過市值型及槓桿型ETF快速回補台股部位，操作策略由前一日偏向避險，轉為積極布局。

個股方面，外資同步回補電子權值股，鴻海（2317）買超3.7萬張、緯創（3231）買超3.56萬張、光寶科（2301）買超2.98萬張，其中鴻海股價上漲3.4%；緯創與光寶科雖分別下跌1.03%、1.19%，仍獲外資逆勢加碼，逢回布局。

此外，權王台積電（2330）繼4日賣超1.24萬張後，5日隨即反手買超1.23萬張，助攻股價大漲85元、收2,405元，重返月線之上，單一個股就貢獻加權指數約707點，成為推升大盤的最大功臣。

至於賣超方面，外資獲利了結標的較為分散，群創（3481）以賣超3.88萬張居冠，旺宏（2337）、友達（2409）、聯電（2303）分居二至四名；金融股方面，臺企銀（2834）、彰銀（2801）、第一金（2892）同步遭調節，力積電（6770）雖亮燈漲停，仍遭外資賣超1.57萬張，顯示外資在積極回補AI權值股及市值型ETF的同時，也同步調節部分面板、記憶體、晶圓代工及金融股部位。

外資買超前十名。資料來源：證交所