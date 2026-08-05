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外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國和伊朗談判露曙光，市場高度期盼荷莫茲海峽重啟，國際油價回落，美股創高，帶動台股開高走揚，終場加權指數上漲1250.94點，收44611.6點，漲幅2.88%。中央社
美國和伊朗談判露曙光，市場高度期盼荷莫茲海峽重啟，國際油價回落，美股創高，帶動台股開高走揚，終場加權指數上漲1250.94點，收44611.6點，漲幅2.88%。中央社

台股5日在美股昨夜全面勁揚激勵下強勢反攻，由權王台積電（2330）站回月線領軍，帶動電子權值股點火，集中市場指數盤中一度勁揚1619.65點、至44,980.31點，直逼45,000點整數關卡。終場則上漲1,250.94點、收44,611.60點，漲幅2.88%，一舉收復季線。成交值同步放大至1.1兆元，三大法人大舉買超1,004.06億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超903.08億元，投信買超86.41億元；自營商買超（合計）14.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.27億元、自營商（避險）買超37.84億元 。

盤面個股漲多跌少，合計集中市場與櫃買市場共有1,359家上漲、517家下跌，另有76檔攻上漲停、僅2檔跌停，市場資金持續回流電子與AI相關族群，多方氣勢明顯占據上風。

5日指數不僅由台積電「登月」領軍，更呈現AI、半導體、PCB載板、記憶體及高價電子股同步點火的態勢。其中，台積電大漲85元、收2,405元，站回月線之上，單一檔個股就貢獻加權指數約707.53點，成為推升大盤的最大功臣。聯發科（2454）勁揚135元、漲幅3.49%，貢獻約69.39點居次，鴻海（2317）、台達電（2308）分別貢獻38.18點、24.58點，欣興（3037）雖千元大關未能守穩，但仍上漲4.87%，挹注指數約23.22點。此外，鴻勁（7769）、華邦電（2344）、藥華藥（6446）、研華（2395）、臻鼎-KY（4958）、奇鋐（3017）等個股，對加權指數貢獻均分別超過16點共同形成多頭火力。

族群方面，雖然SpaceX首份上市後財報顯示，星鏈（Starlink）與AI業務維持高速成長，但因資本支出大幅攀升，盤後股價重挫7%。不過市場聚焦其長線衛星布局前景，帶動台股低軌衛星概念股全面點火，台燿（6274）、穩懋（3105）雙雙跳空鎖上漲停，昇達科（3491）、華通（2313）、正文（4906）同步亮燈，萊德光電-KY（7717）、鈦昇（8027）等個股也強勢走揚，族群再度成為盤面人氣焦點。

矽光子（CPO）族群則延續強攻氣勢，在美國光通訊大廠AAOI、Coherent及Lumentum隔夜分別大漲19%、12%、8%的激勵下，買盤持續湧入台系供應鏈，IET-KY（4971）、穩懋（3105）、聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）、環宇-KY（4991）、訊芯-KY（6451）、閎康（3587）、惠特（6706）、創威（6530）、達發（6526）等逾10檔同步攻上漲停，顯示市場資金持續聚焦高速光通訊與AI基礎建設商機，相關族群仍是5日盤面的多頭主軸。

三大法人 外資 台股

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