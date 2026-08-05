台股大漲1250點收復季線 電子權值及矽光子強勢
美國和伊朗協議露曙光，市場預期荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，國際油價回檔，美股創高，激勵台股開高走強，盤中最高44980.31點，大漲1619.65點，是史上盤中第7大漲點，終場加權指數上漲1250.94點，收44611.6點，漲幅2.88%，是歷史收盤第11大漲點。
台股今天收復月線約43741點和季線約44189點，重返所有均線之上，成交值相對放大至新台幣1兆1441.63億元，電子指數勁揚3.28%，金融指數漲0.83%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升2.33%。
電子權值股和矽光子概念股強勢，晶圓代工龍頭台積電收2405元，漲85元，漲幅3.66%，市值增加至62.36兆元。其他電子權值股聯發科重回4000元，漲3.49%，台達電收1650元，漲1.85%，鴻海收258.5元，漲3.4%。日月光投控收593元漲1.37%，聯電收122元漲2.95%。
記憶體族群南亞科收445元，漲2.06%，華邦電收169元，漲7.64%。力積電收漲停66.1元。被動元件大廠國巨收578元，漲2.12%。
股價超過千元的高價股漲多於跌，竹陞科技、聖暉重返千元，欣興千元得而復失，高價股增至「46千金」。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美伊談判再現曙光，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可望恢復通行，加上美股道瓊與標普500指數創新高，費城半導體指數大漲6.6%等利多帶動，激勵加權指數走強大漲，重返44000點關卡之上。
展望台股後市，沈建宏表示，美股財報與盤勢結構健康，人工智慧AI趨勢穩健，台股第3季回檔是健康修正，不是系統性風險，有利展開長多行情。
沈建宏分析，台積電與主要雲端服務供應商（CSP）法人說明會均指出，AI產業趨勢明確，AI資本支出持續擴張，開始轉化為營收，帶動成熟製程、封測、記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理元件等產業回升，實質基本面的成長，是台股續攻的重要引擎。
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