台股大漲1250點收復季線 電子權值及矽光子強勢

去年七月我寫了一篇鴻海（2317）的文章，當時媒體滿天喊三百元，我沒跟著喊，反而回到本益比把區間算出來，結論是195元到340元，而且我特別說了一句，195元這個底部要到年底大家才會慢慢接受。 文章一發出去，留言區立刻炸開，什麼引誘散戶入坑、什麼內線交易都有人講，現在呢？這些人真的一輩子都不可能在我面前抬起頭來，有夠可悲。 2025年7月22日收盤162元就是最低點，往後整整一年鴻海連200元都沒再破過，2026年4月最深的一次回檔也只到219.5元，連220元都守住。

2026-08-05 11:15