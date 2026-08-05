科技股業績亮眼推升台股收漲1,250點重返季線 台積電收高85元

台股5日收盤上漲1,250.94點，終場以44,611.6點作收，成交量1兆1,441.6億元，漲幅2.88%；台積電（2330）收盤價2,405元，上漲85元，漲幅3.66%。

台股今日在美股前一日收盤上揚，台灣科技股陸續揭露上半年獲利或7月營收亮麗表現，多頭買盤趁勢追擊，指數種返季線之上；今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、聯發科（2454）、欣興（3037）、國巨*（2327）、聯電（2303）、景碩（3189）、華邦電（2344）、大立光（3008）及台達電（2308）；成交金額大且疲軟者則為：緯創（3231）、環球晶（6488）、光寶科（2301）、緯穎（6669）、華新科（2492）、中美晶（5483）、致茂（2360）、川湖（2059）及弘塑（3131）。

群益投顧表示，AI資本支出可持續性疑慮降溫，美方釋出談判正面利多，地緣風險溢價消退，但伊朗否認接觸，雙方談判是否能真正落實待觀察。非農就業數據與利率走勢預期，成短線反彈能否延續風向。大盤指數短期均線架構已翻揚，有利短線偏多震盪。

台中銀投信表示，台股因AI求超乎預期以致出口與企業基本面大爆發，瑞銀發布2026年台灣經濟成長率有機會突破11%（韓國僅2.8%）創1987年以來新高、主計處資料顯示，台灣人均GDP為4.5萬美元，更超越南韓的3.9萬美元，而2026年上市櫃獲利6.83兆（比2025年4.52兆成長五成），到2027年更可以增加到8.8兆；台股加權指數在6月以來最大波段跌幅僅18%，是韓國KOSPI指數44%一半不到，在槓桿、當沖成交量等都很穩定。