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台積電領軍 台股開高走高 收復月季線大關 一度大漲1,619點逼近45K
美股四大指數4日全數收紅，且以費半指數上漲6.5%最高，帶動台股5日開高走高，盤中最高上漲1,619點至44,980點，一舉收復月、季線關卡，逼近45,000點大關。台積電（2330）盤中最高上漲95元至2,415元，領軍大盤上攻。盤面上，被動元件、記憶體、ABF、玻纖布等量大上漲。
法人指出，台股昨日呈現洗盤格局。受權值股回檔影響，大盤開盤後多空激烈交戰，高檔換手買盤進場支撐，終場小跌25點，收在43,360點，總成交量則放大至1.08兆元。盤面上，權值股進入高檔休整，然而，市場資金買盤依然強勁，積極轉向中小型股與高價個股，延續整體多頭輪動架構。
法人分析，整體來看，大盤昨日在權值股休整下展現強勁的承接力道，高低震盪逾千點，最終以小跌作收，伴隨成交量放大，顯現市場高檔換手積極、籌碼於43,000點上方進行消化。在量能溫和回升且高價股與產業健康輪動的背景下，盤面結構維持穩健，後續可持續關注權值股止穩狀況與資金在熱門族群間的輪動續航力。
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