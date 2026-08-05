45K大關倒數？台股4天強彈逾5,500點！盤中最高衝44,980點

台股5日開高走高，截至上午11時40分，盤中最高來到44,980點，一度大漲1,170點。若自7月29日盤中低點39,384點起算，至今日盤中高點為止，短短四個交易日已強彈5,595點，反彈力道強勁。

在台股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期市場波動主要反映市場對美國聯準會利率政策是否走向緊縮的擔憂；其次是市場持續去槓桿、估值修正；但就擔憂利率政策走向，其實過去一段時間市場已在陸續消化，真正牽動市場情緒的是聯準會新任主席華許發出模稜兩可訊息，市場對利率走向感到困惑所致。

蕭惠中表示，隨著聯準會日前維持利率不變，緩解市場擔憂，加上聯準會最關注的通膨指標在6月降溫，市場關注重心逐步由貨幣政策轉向企業獲利與AI投資趨勢驗證。美國重要科技龍頭交出優於預期的成績單後，AI產業前景再度受到市場肯定，帶動全球科技股與半導體族群同步走揚，也激勵亞洲股市風險偏好回升。

展望後市，蕭惠中表示，現階段市場焦點有望由聯準會利率政策逐步轉向企業獲利與AI投資趨勢驗證。從近期科技龍頭持續擴大AI相關資本支出來看，AI產業發展已逐步由概念驅動轉向基礎建設投資階段，不論是半導體、伺服器、記憶體或高速傳輸等核心供應鏈，均可望受惠於需求持續擴張。

短線上可觀察外資空單變化。目前AI、半導體、高效能運算（HPC）仍是台股中長期最重要的成長主軸，但市場開始重新檢視AI投資效益、企業獲利落地進度以及評價合理性，因此未來選股的重要性將大幅提高。