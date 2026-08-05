金融類股補漲上揚 這些金控股漲幅最大

台北股市5日開高走高，大盤狂飆逾1,500點站上4.4萬點大關，金融類股買盤熱度不減，其中金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882）同步上漲逾1%，凱基金（2883）、中信金（2891）股價漲幅都逾2%，引領金融類股走出補漲行情，金融類股指數盤中上漲逾1%，站上3,236.85點。

國泰金今日盤中一度上漲至102元，截至目前上漲1.8元，漲幅約1.81%，重回百元大關，國泰金每股配發現金股利3.50元於6月30日除息，且已在7月31日完成填息；富邦金今早盤中一度上漲至132.5元，目前約在130元，漲幅1.17%，富邦金每股配發現金股利4.25元已於7月1日完成除息，並在7月27日完成填息。

其他金融股如凱基金上漲逾3.2%，目前股價來到31.55元，成為今日早盤漲幅最亮眼的金控股之一；中信金上漲逾2.6%，股價來到66.5元，於7月10日除息後持續力拼填息；兆豐金（2886）持續站穩在50元關卡之上，隨著8月13日將迎來除息日，每股配發現金股利1.75元，吸引買盤卡位參與除權息。

法人指出，大盤大漲帶動金控股除息後的買氣，特別是壽險金控在台股上漲行情的支撐下，展現穩健的填息和補漲力道，隨著市場對美國聯準會今年升息的預期降溫，壽險金控獲利可望維持相對穩健。