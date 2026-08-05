快訊

學校放不下「慣老闆」心態 找不到老師是必然結果

邵昕兒遭控交友騙吃騙喝　「約吃火鍋只帶10元」讓人代墊餐費從不還錢

中職／為何「財富自由」還要當教練？徐展元曝王建民4字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

「AI 經典賽」重新開打？鴻海、聯發科等權值股都重新站回季線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

隨著美股各大CSP大廠財報公布告一段落，有將AI支出化為營收的亞馬遜、微軟近日率先大漲，美股科技股強彈，那斯達克指數大漲2.6%，收復季線，台股5日盤中大漲約1,500點，一舉收復月、季線大關，台積電（2330）重回2,400元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等權值股也都站上季線。

7月全球股市大跌，除了是融資槓桿受到下跌影響，出現連環爆以外，還有市場開始關注CSP雲端大廠能否在大量投入AI支出的同時，也在AI相關業績上有所兌現。

亞馬遜雖然第二季財報自由現金流轉負、並上調全年資本支出金額至2,200億美元，但因AWS營收年增37%至422.3億美元，為2021年第4季以來最快增速，且營業利益率達36.8%，並貢獻亞馬遜近61%的營業利益，市場認為亞馬遜有將AI支出兌現，激勵亞馬遜當天股價大漲15%。

市場情緒回穩之下，半導體類股重新出現漲勢，費城半導體指數昨日大漲逾6%，而輝達股價盤後突然急拉，上漲超過2%至每股216.40美元。因為特斯拉執行長馬斯克在SpaceX首次舉行的財報會議上，大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片，表示已決定完全採用輝達的產品。

台股輝達相關供應鏈、AI股全面大漲，台積電盤中重回2,400元，鴻海、聯發科、台光電、奇鋐、智邦等權值股也都站上季線，智邦、奇鋐上漲6%，聯發科上漲逾5%，台光電漲逾3%，鴻海上漲3%，但台達電（2308）尚未收復月線，盤中漲4%。

記憶體、IC載板、矽光子等也全面大漲，華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）漲停，載板四雄漲停的為臻鼎-KY（4958）、景碩（3189），欣興（3037）重回千元。矽光子部分，聯亞（3081）、全新（2455）、波若威（3163）漲停，華新光大漲逾9%，上詮（3363）上漲近7%。

鴻海 聯發科 權值股

延伸閱讀

費半狂飆6.55%助攻！台積電重返月線 台股一度暴衝逾1400點收復季線

台積電勁揚領軍電子股 台股早盤漲逾1400點收復季線

台積電失守10日線！台股一度跌近500點 光寶科、載板股逆勢撐盤

誰在買？上市櫃漲停家數近80家 但三大法人僅買超1.1億元

相關新聞

鴻海300以下都不貴？營收營益率雙創新高 專家：大盤回檔殺評價不是殺獲利

去年七月我寫了一篇鴻海（2317）的文章，當時媒體滿天喊三百元，我沒跟著喊，反而回到本益比把區間算出來，結論是195元到340元，而且我特別說了一句，195元這個底部要到年底大家才會慢慢接受。 文章一發出去，留言區立刻炸開，什麼引誘散戶入坑、什麼內線交易都有人講，現在呢？這些人真的一輩子都不可能在我面前抬起頭來，有夠可悲。 2025年7月22日收盤162元就是最低點，往後整整一年鴻海連200元都沒再破過，2026年4月最深的一次回檔也只到219.5元，連220元都守住。

季線收復 台股早盤大漲逾1400點

美伊有望達成協議讓荷莫茲海峽恢復通行，美股四大指數收紅，費半大漲6.55％，台指期夜盤大漲千點，帶動台股也開高大漲逾千點，早盤指數最高來到4萬4773點，大漲逾1400點，不僅重返4萬4千點整數關卡，也收復季線。

費半狂飆6.55%助攻！台積電重返月線 台股一度暴衝逾1400點收復季線

美股四大指數昨夜全面勁揚，道指與標普500雙雙改寫收盤新高，費半體指數更飆升6.55%，帶動台股ADR全面走強，台指期夜盤勁揚1,195點。受美股利多激勵，台股5日8月台指期開盤率先大漲1,309點，隨後集中市場指數開高449.17點、報43,809.83點，並在台積電（2330）收復月線、五大權值股聯袂走強，以及聯電（2303）、記憶體、載板與金控雙雄接力點火下，大盤漲點一度迅速擴大至1,400餘點，觸及44,773.87點，不僅重返44,000點關卡，更一舉站回季線。群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）及群創（3481）交投熱絡。

「AI 經典賽」重新開打？鴻海、聯發科等權值股都重新站回季線

隨著美股各大CSP大廠財報公布告一段落，有將AI支出化為營收的亞馬遜、微軟近日率先大漲，美股科技股強彈，那斯達克指數大漲2.6%，收復季線，台股5日盤中大漲約1,500點，一舉收復月、季線大關，台積電（2330）重回2,400元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等權值股也都站上季線。

台股多空戰情境推演 突破月季線反壓機率高！蓄勢攻45.5K

台股昨（4）日短線多空駁火，因逼近上檔月線與季線雙重反壓，加上市場停損賣壓與短線獲利了結賣壓雙雙湧現，高低震盪1,016點，終場指數小跌25點、收43,360點，成交量擴增至1.08兆元。

MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高

MSCI將於13日揭曉最新季度調整，並於月底生效。法人認為，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占日本除外亞太國家比重減少0.26個百分點，預估此次台股權重被調降的機率偏高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。