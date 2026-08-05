「AI 經典賽」重新開打？鴻海、聯發科等權值股都重新站回季線

隨著美股各大CSP大廠財報公布告一段落，有將AI支出化為營收的亞馬遜、微軟近日率先大漲，美股科技股強彈，那斯達克指數大漲2.6%，收復季線，台股5日盤中大漲約1,500點，一舉收復月、季線大關，台積電（2330）重回2,400元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等權值股也都站上季線。

7月全球股市大跌，除了是融資槓桿受到下跌影響，出現連環爆以外，還有市場開始關注CSP雲端大廠能否在大量投入AI支出的同時，也在AI相關業績上有所兌現。

亞馬遜雖然第二季財報自由現金流轉負、並上調全年資本支出金額至2,200億美元，但因AWS營收年增37%至422.3億美元，為2021年第4季以來最快增速，且營業利益率達36.8%，並貢獻亞馬遜近61%的營業利益，市場認為亞馬遜有將AI支出兌現，激勵亞馬遜當天股價大漲15%。

市場情緒回穩之下，半導體類股重新出現漲勢，費城半導體指數昨日大漲逾6%，而輝達股價盤後突然急拉，上漲超過2%至每股216.40美元。因為特斯拉執行長馬斯克在SpaceX首次舉行的財報會議上，大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片，表示已決定完全採用輝達的產品。

台股輝達相關供應鏈、AI股全面大漲，台積電盤中重回2,400元，鴻海、聯發科、台光電、奇鋐、智邦等權值股也都站上季線，智邦、奇鋐上漲6%，聯發科上漲逾5%，台光電漲逾3%，鴻海上漲3%，但台達電（2308）尚未收復月線，盤中漲4%。

記憶體、IC載板、矽光子等也全面大漲，華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）漲停，載板四雄漲停的為臻鼎-KY（4958）、景碩（3189），欣興（3037）重回千元。矽光子部分，聯亞（3081）、全新（2455）、波若威（3163）漲停，華新光大漲逾9%，上詮（3363）上漲近7%。