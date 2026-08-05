鴻海300以下都不貴？營收營益率雙創新高 專家：大盤回檔殺評價不是殺獲利

去年七月我寫了一篇鴻海（2317）的文章，當時媒體滿天喊三百元，我沒跟著喊，反而回到本益比把區間算出來，結論是195元到340元，而且我特別說了一句，195元這個底部要到年底大家才會慢慢接受。

文章一發出去，留言區立刻炸開，什麼引誘散戶入坑、什麼內線交易都有人講，現在呢？這些人真的一輩子都不可能在我面前抬起頭來，有夠可悲。

2025年7月22日收盤162元就是最低點，往後整整一年鴻海連200元都沒再破過，2026年4月最深的一次回檔也只到219.5元，連220元都守住。

五月底股東會當天直接鎖上漲停收289元，六月一日盤中再衝上304元，這是2007年以來第一次重回三字頭。當初那些留言的人現在乖得像小貓咪，一個都沒回來道歉，這也算是台股的日常風景。

不過酸民安靜不代表我就對了一輩子，真正的問題是現在。

今天七月二十八日，台股盤中一度重挫超過兩千點，最低殺到四萬一千多點，連續摜破四萬三千點與四萬二千點兩個關卡。

台積電（2330）跌破2,300元、摔破季線，台達電（2308）一度打到跌停，聯發科（2454）大跌逾9%，聯電（2303）摜入跌停，國巨（2327）從七月一日的天價1,220元一路殺到跌停563元，鴻海也跌掉半根停板，來到238元附近。

引爆點是輝達傳出要為 OpenAI 提供約2,500億美元的融資擔保，用來租用一座大型資料中心，市場開始擔心 AI 產業在玩「循環融資」，輝達自己重挫5%，市值龍頭讓回蘋果。

加上中國自製曝光機的消息傳出、費城半導體指數下跌2.23%、韓股開盤觸發熔斷、日股鎧俠重挫逾17%，恐慌就這樣一路燒到台股。

所以現在該問什麼？很多人在問 AI 泡沫破了沒，我認為這題問錯了。破的是評價，不是獲利，這兩件事必須分開看。我用五組數據帶你走一遍。

去年那篇文章我是這樣算的，最近三季 EPS 都超過3元，用單季3.3元換算全年會得到13元以上；再樂觀一點看2026年，單季成長到3.5元，全年17元。

現在打開實際數字。鴻海2025年四個季度分別是3.03元、3.19元、4.15元、3.23元，全年合計13.61元，比2024年的11.01元多了2.6元，是1991年上市以來最高。

我當初抓13元以上，實際13.61元。2026年第一季 EPS 3.56元，季增10.22%、年增17.49%，我當初抓單季3.5元，實際3.56元。

再看機構的看法。FactSet 六月十二日那份調查有24位分析師參與，2026年全年 EPS 中位數17.68元、平均值17.72元，最高19.04元、最低16.38元，共識就穩定在17.7元附近。

我去年抓17元，等於還估保守了。

這裡有一件比預測準不準更重要的事。三月那份調查只有18位分析師，2026年 EPS 的低標是15.94元；到六月變成24位分析師，低標反而拉高到16.38元。

分析師人數變多、預估區間卻收斂，這代表市場對鴻海的分歧正在縮小，已經不是有人喊三百元、有人喊腰斬的那個階段了。

年增率從7%爬到52% 泡沫在哪裡？

月營收這張表要從最下面往上看。2025年7月單月6,138億，年增只有7.25%，接著八月10.61%、九月14.19%、十月11.28%、十一月25.52%、十二月31.76%，2026年一月35.52%、三月45.57%、四月29.73%、五月39.57%，六月直接跳到52.11%。

金額的級距也整個換掉了。2025年7月是6,138億，2026年5月已經8,594億，6月8,217億，之所以能年增52.11%，是因為去年同月只有5,402億。上半年累計4兆6,429億，年增34.98%，這個數字比許多人的全年預估還快。

這裡我先自己拆一顆地雷，2026年2月的年增率只有8.05%，看起來很難看，但那個月營收5,958億是春節工作天數的問題，第一季整季營收還是年增28.9%。

所以看鴻海這種體量的公司，月營收只能看趨勢，季度才是真的，這點我一向講在前面，不會挑好看的月份來說故事。

一家公司的月營收年增率能從個位數爬到五成，而且是在八千億這個級距上爬，這不是泡沫該有的樣子。泡沫的特徵是股價一直漲、營收沒動；鴻海現在是股價從304元掉到238元，營收年增率反而創新高，方向剛好相反。

真正的變化不是營收 是賺錢效率

不過營收成長對代工廠來說一直是最沒說服力的數字，因為代工可以用低價換單，營收灌大、利潤沒動，這種事電子五哥誰沒做過。所以真正要看的是三率。

把營業利益率從最下面排上來，2024年四個季度是2.78%、2.88%、2.95%、3.03%，2025年是2.83%、3.16%、3.43%、3.28%，2026年第一季3.57%。

除了每年第一季的季節性回落，這條線是階梯式往上走，而3.57%是近九年最高。

真正有意思的是毛利率。2024年第一季毛利率6.32%，兩年後的2026年第一季只有6.18%，反而還掉了。

原因是 AI 伺服器單價太高，把分母灌大，這是代工組裝的宿命，躲不掉。

但重點就在這裡，毛利率被稀釋、營業利益率卻拉高將近0.8個百分點。這代表營收放大之後的規模效益跟費用控制真的做出來了，錢是從管理效率賺回來的，不是靠喊價喊出來的。

2026年第一季營收年增28.9%，營業利益年增62.69%，利潤成長率是營收成長率的兩倍多，這才是我認為鴻海值得重新估值的核心理由，而不是因為它掛了 AI 兩個字。

要挑毛病當然也有。2026年第一季稅後淨利率2.69%，比2025年第一季的2.79%還低一點，原因在業外，去年同期業外賺126.2億，今年反而虧16.17億，匯兌、投資評價、利息支出都有份。

這是本業以外的事，不影響營運體質的判斷，但如果新台幣繼續亂跳，這一塊就會是持續的拖累項，得盯著。

市場殺的是本益比 不是獲利

講到這裡就要回答最開始那個問題了，238元到底貴不貴。

打開玩股網的本益比河流圖，2026年7月這一列給了完整答案。8倍對應105.95元，12倍158.93元，16倍211.91元，20倍264.89元，24倍317.86元，28倍370.84元，而月收盤價是238元。

這裡有一個很多人搞錯的地方，河流圖用的是近四季已經公布的 EPS，是落後數字，不是預估數字。

用落後 EPS 算，238元大約是18倍，卡在16倍到20倍中間，看起來一點都不便宜。但如果換成法人2026年的共識17.7元來算，238元只有13.4倍。

同一個價格，兩種本益比，18倍跟13.4倍。差別在於你用的是鴻海過去的樣子，還是它今年正在變成的樣子。

而我前面帶你看完的營收年增52%、營益率近九年最高、第一季 EPS 已經3.56元，指向的全是後者。

再看股價軌跡。五月收289元、六月收251元、七月現在238元，三個月退了51元。

但這三個月裡，鴻海的月營收年增率從39.57%上升到52.11%，季營收創歷年同期新高。獲利那條線在往上，股價那條線在往下，中間被壓縮掉的就是本益比，這就是為什麼我說市場殺的是評價。

去年那篇文章我說市場願意給鴻海15倍到20倍。事後看，最近一次在六月份，盤中那個304元一樣踩在20倍上緣被打下來，我算的上緣還算有效，那波高點離340元只差不到12%，所以你可以把20倍當作一個高點。

現在把 EPS 換成法人共識17.7元重算一次，20倍是354元，所以我去年講的340元不但沒被打掉，反而還往上鬆了一點空間。

股利創新高 殖利率卻在亂跳

最後一張圖是除權息紀錄，這張圖藏了整篇文章最反直覺的東西。

鴻海2026年配發現金股利7.172元，公司在三月法說會上公告的是7.2元，配發率52.9%，連續第七年超過五成，金額創上市以來新高。

七月二日除息，除息前股價248元，21天完成填息，速度不算慢。但年殖利率只有2.89%。

把整張表攤開看更有感覺。2019年殖利率4.92%、2020年4.89%、2022年4.91%、2023年4.61%，那幾年鴻海是標準的高股息定存股。到了2024年掉到2.50%，2025年回到3.50%，2026年2.89%。而股利本身是往上長的，2021年4元、2022年5.2元、2023年5.3元、2024年5.4元、2025年5.8元、2026年7.172元，這五年一次都沒減少過。

股利單向往上，殖利率上下亂跳，這代表什麼？代表殖利率的變數從來不是股利，是股價。2023年除息前股價115元、2024年216元、2025年165.5元、2026年248元，股價在跳，殖利率就在跳，跟公司賺多少幾乎脫鉤。

所以這裡有一件很多人沒想清楚的事。如果你是用殖利率篩股的人，過去這幾年會發生什麼事？2023年殖利率4.61%，鴻海入選；2024年掉到2.50%，剔除；2025年回到3.50%，撿回來；2026年2.89%，再剔除。同一家公司，EPS 從11.01元長到13.61元、股利從5.3元長到7.172元，獲利跟配息一路創高，卻因為股價漲跌被你進出四次，來回摩擦成本吃掉的比股息還多。

真正在過去三年賺到鴻海的人，看的都不是殖利率，而是營業利益率跟本益比。

鴻海這幾年做的事情不只是獲利成長，是身分改變，從一檔殖利率四趴多的高股息代工廠，換成一檔殖利率不到三趴的成長股。

用舊工具找新東西，永遠找不到，這也是為什麼一堆存股族抱了十年鴻海，卻剛好在2024年那波起漲前把它換掉。

最後整理一下個人看法

AI 泡沫的爭論接下來還會吵很久，今天輝達那筆循環融資的事，短期也不會有答案。

但我要提醒一件事，市場今天殺的是本益比，不是鴻海的獲利。營收年增52%、營益率近九年新高、法人共識 EPS 17.7元，這三個數字到目前為止一個都沒有反轉，甚至連放緩的跡象都還沒出現。

真正的觀察點在第二季法說會。

如果營業利益率能站穩3.57%甚至續揚，那20倍的354元就還在牌桌上，畢竟公司自己說今年要朝賺兩個股本努力，資本支出還要比去年的1,700億再增加三成以上，這種投入不會是給一年行情用的，當然如果酸民韭菜又要來跟我炒，那可以看看第一段那些韭菜學長姐的嘴臉，真的好可憐。

但如果營益率掉回3.2%附近，那264元的20倍就會變成天花板，前面那些故事全部得重新算一次。

至於現在的238元到底是18倍還是13.4倍，這個答案不在我身上，也不在酸民身上，在鴻海接下來三個季度的財報裡。我一樣先寫在這邊，年底再回來對一次帳。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海關鍵高點出現三次有夠準？去年我說底部195元，現在酸民乖得像小貓咪。