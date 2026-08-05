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台積電勁揚領軍電子股 台股早盤漲逾1400點收復季線

中央社／ 台北5日電

美伊協議露曙光，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，美股道瓊及標普500指數創高，激勵台股今天開盤跳空大漲超過千點，早盤最高44773.87點，大漲1413.21點，重返季線約44191點。權王台積電早盤最高2390元，上漲70元，漲幅3%，市值大增新台幣1.81兆元至61.97兆元。

其他電子權值股聯發科漲逾5%、鴻海勁揚逾3%，台達電漲超過4%，聯電漲8%，日月光投控漲近4%，記憶體族群南亞科漲4%、華邦電漲5%。力積電漲逾5%。

證券法人指出，美國和伊朗談判可望進展，國際油價與美公債殖利率回落，帶動美股道瓊與標普500指數再創歷史新高，台股受激勵大漲，加上上市櫃企業財報與法說會報佳音、人工智慧（AI）族群回神等因素，有利台股站穩季線。

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