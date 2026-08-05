快訊

以為「不付款就不算成交」？投資人違約交割 最重恐關10年罰2億

15歲經營之神3.9億暴富落幕 麥克風少年蘇友謙：每天領700元過日子

女兒淪詐欺共犯遭判刑 台中市警局長吳敬田：她已學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

費半狂飆6.55%助攻！台積電重返月線 台股一度暴衝逾1400點收復季線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面勁揚，道指與標普500雙雙改寫收盤新高，費半體指數更飆升6.55%，帶動台股ADR全面走強，台指期夜盤勁揚1,195點。受美股利多激勵，台股5日8月台指期開盤率先大漲1,309點，隨後集中市場指數開高449.17點、報43,809.83點，並在台積電（2330）收復月線、五大權值股聯袂走強，以及聯電（2303）、記憶體、載板與金控雙雄接力點火下，大盤漲點一度迅速擴大至1,400餘點，觸及44,773.87點，不僅重返44,000點關卡，更一舉站回季線。群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）及群創（3481）交投熱絡。

美伊談判進展帶動市場風險偏好回升，加上Palantir、開拓重工業績報喜，以及半導體股強勢反彈，美股四大指數昨夜全面勁揚，道指大漲逾900點、創近兩個月最大單日漲幅，標普500首度站上7,700點，與道指同步改寫收盤新高，費半指數更飆漲6.55%，美光勁揚7.6%。台股ADR同步走強，台積電ADR上漲2.72%、聯電ADR狂飆10.38%、日月光投控（3711）ADR大漲5.51%；帶動台指期夜盤勁揚1,195點、收44,539點，8月台指期今早開盤再飆1,309點至44,653點。值得注意的是，AI概念股財報表現分歧，Palantir第2季營收、獲利優於預期，盤後大漲逾15%；超微（AMD）與SpaceX雖繳出優於預期財報，但因市場聚焦後續展望與資本支出，盤後分別下跌約9%、7%。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高65元、報2,385元，躍過月線，台達電（2308）開1,705元、鴻海（2317）開257元、聯發科（2454）開4,095元、日月光投控開620元。

類股方面，玻陶、塑膠、電子零組件、其他電子等漲幅居前，油電燃氣、食品等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數下跌25.75點、收43360.66點，成交值達1.03兆元。三大法人買超20.05億元 ，包括外資賣超57.32億元 、投信買超271.65億元 、自營商賣超194.29億元。

法人指出，7月股市修正主要反映AI投資回收疑慮、槓桿過高及地緣政治等因素，而非AI長期趨勢改變。隨全球AI資本支出持續擴大，台股AI供應鏈逢回仍具布局價值，但短線漲幅已大，預期盤勢將轉為區間震盪，建議聚焦具競爭優勢的AI龍頭股，掌握類股輪動機會。

台積電 台股 月線

延伸閱讀

台積電失守10日線！台股一度跌近500點 光寶科、載板股逆勢撐盤

美股創高台指期夜盤漲逾千點 法人：台股拚回季線

美股收盤／費半狂漲6% 道瓊與標普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

台股連2天狂震逾千點的凶手找到了！ 法人曝短線操作嚴守兩原則

相關新聞

費半狂飆6.55%助攻！台積電重返月線 台股一度暴衝逾1400點收復季線

美股四大指數昨夜全面勁揚，道指與標普500雙雙改寫收盤新高，費半體指數更飆升6.55%，帶動台股ADR全面走強，台指期夜盤勁揚1,195點。受美股利多激勵，台股5日8月台指期開盤率先大漲1,309點，隨後集中市場指數開高449.17點、報43,809.83點，並在台積電（2330）收復月線、五大權值股聯袂走強，以及聯電（2303）、記憶體、載板與金控雙雄接力點火下，大盤漲點一度迅速擴大至1,400餘點，觸及44,773.87點，不僅重返44,000點關卡，更一舉站回季線。群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）及群創（3481）交投熱絡。

季線收復 台股早盤大漲逾1400點

美伊有望達成協議讓荷莫茲海峽恢復通行，美股四大指數收紅，費半大漲6.55％，台指期夜盤大漲千點，帶動台股也開高大漲逾千點，早盤指數最高來到4萬4773點，大漲逾1400點，不僅重返4萬4千點整數關卡，也收復季線。

台股多空戰情境推演 突破月季線反壓機率高！蓄勢攻45.5K

台股昨（4）日短線多空駁火，因逼近上檔月線與季線雙重反壓，加上市場停損賣壓與短線獲利了結賣壓雙雙湧現，高低震盪1,016點，終場指數小跌25點、收43,360點，成交量擴增至1.08兆元。

MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高

MSCI將於13日揭曉最新季度調整，並於月底生效。法人認為，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占日本除外亞太國家比重減少0.26個百分點，預估此次台股權重被調降的機率偏高。

名家觀點／處置機制調整 有利市場發展

股票處置機制從監理的角度乃在冷卻市場過熱，降低炒作，避免短期內股價劇烈波動，維持市場的秩序。然而因處置期間過長與分盤撮合頻率偏低，加以預收款券，影響了市場各類投資人的交易活動，從而導致流動性下降，價格因無法即時交易而反映相關資訊，增加市場資訊不對稱，價格不確定性上升，同時亦增加相關的交易成本。是以如何平衡流動性、效率性、市場穩定性與處置機制的精準監理，實為重要的課題。

台股槓桿儀表板拚9月上線 將由證交所提供融資餘額等數據

台股槓桿風險將有官方「儀表板」。金管會昨（4）日表示，將由證交所提供融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據，以台股「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底上線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。