費半狂飆6.55%助攻！台積電重返月線 台股一度暴衝逾1400點收復季線

美股四大指數昨夜全面勁揚，道指與標普500雙雙改寫收盤新高，費半體指數更飆升6.55%，帶動台股ADR全面走強，台指期夜盤勁揚1,195點。受美股利多激勵，台股5日8月台指期開盤率先大漲1,309點，隨後集中市場指數開高449.17點、報43,809.83點，並在台積電（2330）收復月線、五大權值股聯袂走強，以及聯電（2303）、記憶體、載板與金控雙雄接力點火下，大盤漲點一度迅速擴大至1,400餘點，觸及44,773.87點，不僅重返44,000點關卡，更一舉站回季線。群益臺灣加權正2（00685L）、力積電（6770）及群創（3481）交投熱絡。

美伊談判進展帶動市場風險偏好回升，加上Palantir、開拓重工業績報喜，以及半導體股強勢反彈，美股四大指數昨夜全面勁揚，道指大漲逾900點、創近兩個月最大單日漲幅，標普500首度站上7,700點，與道指同步改寫收盤新高，費半指數更飆漲6.55%，美光勁揚7.6%。台股ADR同步走強，台積電ADR上漲2.72%、聯電ADR狂飆10.38%、日月光投控（3711）ADR大漲5.51%；帶動台指期夜盤勁揚1,195點、收44,539點，8月台指期今早開盤再飆1,309點至44,653點。值得注意的是，AI概念股財報表現分歧，Palantir第2季營收、獲利優於預期，盤後大漲逾15%；超微（AMD）與SpaceX雖繳出優於預期財報，但因市場聚焦後續展望與資本支出，盤後分別下跌約9%、7%。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高65元、報2,385元，躍過月線，台達電（2308）開1,705元、鴻海（2317）開257元、聯發科（2454）開4,095元、日月光投控開620元。

類股方面，玻陶、塑膠、電子零組件、其他電子等漲幅居前，油電燃氣、食品等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數下跌25.75點、收43360.66點，成交值達1.03兆元。三大法人買超20.05億元 ，包括外資賣超57.32億元 、投信買超271.65億元 、自營商賣超194.29億元。

法人指出，7月股市修正主要反映AI投資回收疑慮、槓桿過高及地緣政治等因素，而非AI長期趨勢改變。隨全球AI資本支出持續擴大，台股AI供應鏈逢回仍具布局價值，但短線漲幅已大，預期盤勢將轉為區間震盪，建議聚焦具競爭優勢的AI龍頭股，掌握類股輪動機會。