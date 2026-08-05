快訊

免等Google發表會！Pixel 11系列台灣確認搶先預購 預告片暗示全新配色

CNN：薩德攔截彈近8成耗盡 川普大規模轟伊朗臨陣喊停內幕曝光

遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

聽新聞
0:00 / 0:00

美股創高台指期夜盤漲逾千點 法人：台股拚回季線

中央社／ 台北5日電

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，國際油價回落，美股道瓊及標普500指數雙創新高，台指期夜盤收44539點上漲1195點，台積電期貨夜盤收2378點上漲50點。法人指出，投資人期待中東局勢和緩，樂觀情緒帶動美股創高，台股今天挑戰收復季線約44142點。

卡達指出調停方推動美伊結束戰爭，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。美國財長貝森特（ScottBessent）表示美國與伊朗可能近日達成協議，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽，目前已有些進展，但尚未最終定案，希望能在近期內定案。

相關消息激勵美股4大指數走高，道瓊工業指數飆漲907.47點或1.71%，收54085.88點，創歷史新高；標普500指數上漲136.02點或1.79%，收7736.52點，也改寫新猷。

那斯達克指數揚升671.09點或2.59%，收26584.99點，費城半導體指數勁揚748.91點或6.55%，收12179.26點。

輝達（NVIDIA）上漲2.56%收211.94美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.7%收417.17美元；SpaceX公布財報營收增加虧損減少，漲9.43%，盤後交易下跌超過7%，超微（AMD）財報優於預期，漲7%，但業績成長幅度收窄，盤後交易股價跌9%。

英特爾（Intel）漲10.8%收100.8美元，美光（Micron）漲7.6%收892.67美元，SK海力士ADR漲逾8%收154.38美元。

台股加權指數4日跌25.75點，收在43360.66點，成交值新台幣1兆362.81億元。觀察台指期淨部位，三大法人4日淨空單減少2466口至2954口，其中外資淨空單從3日的超過9萬口，減少2180口至8萬7858口。

美股 夜盤 台指期

延伸閱讀

美伊有望達成協議開放荷莫茲海峽 美股收高、道瓊飆漲907點

美股收盤／費半狂漲6% 道瓊與標普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

台積電失守10日線！台股一度跌近500點 光寶科、載板股逆勢撐盤

台積電ADR勁揚2.7%、聯電飆漲逾10% 日月光也強勁

相關新聞

監控風險 台股槓桿儀表板9月底上路

台股四貸同堂話題延燒，投資人信用擴張相關資訊的揭露也引發關注。金管會證期局副局長黃仲豪昨天表示，已請證交所研議強化股市信用融資等資訊揭露，規畫以「儀表板」方式，提供信用交易、融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據等，力拚九月底上路。

台股多空戰情境推演 突破月季線反壓機率高！蓄勢攻45.5K

台股昨（4）日短線多空駁火，因逼近上檔月線與季線雙重反壓，加上市場停損賣壓與短線獲利了結賣壓雙雙湧現，高低震盪1,016點，終場指數小跌25點、收43,360點，成交量擴增至1.08兆元。

MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高

MSCI將於13日揭曉最新季度調整，並於月底生效。法人認為，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占日本除外亞太國家比重減少0.26個百分點，預估此次台股權重被調降的機率偏高。

名家觀點／處置機制調整 有利市場發展

股票處置機制從監理的角度乃在冷卻市場過熱，降低炒作，避免短期內股價劇烈波動，維持市場的秩序。然而因處置期間過長與分盤撮合頻率偏低，加以預收款券，影響了市場各類投資人的交易活動，從而導致流動性下降，價格因無法即時交易而反映相關資訊，增加市場資訊不對稱，價格不確定性上升，同時亦增加相關的交易成本。是以如何平衡流動性、效率性、市場穩定性與處置機制的精準監理，實為重要的課題。

台股槓桿儀表板拚9月上線 將由證交所提供融資餘額等數據

台股槓桿風險將有官方「儀表板」。金管會昨（4）日表示，將由證交所提供融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據，以台股「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底上線。

前行政院長看四貸同堂 陳冲呼籲整合信用資料

AI投資熱潮引發台股過熱與「四貸同堂」信用擴張問題，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（4）日表示，用以衡量股市是否偏離經濟基本面的「巴菲特指標」已提出逾20年，也許現在要考慮的問題較複雜，對台股的容忍度可以放寬到100％、200％，但如果現在快到了500%時，就得想想為什麼會這麼高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。