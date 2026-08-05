美股創高台指期夜盤漲逾千點 法人：台股拚回季線

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，國際油價回落，美股道瓊及標普500指數雙創新高，台指期夜盤收44539點上漲1195點，台積電期貨夜盤收2378點上漲50點。法人指出，投資人期待中東局勢和緩，樂觀情緒帶動美股創高，台股今天挑戰收復季線約44142點。

卡達指出調停方推動美伊結束戰爭，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。美國財長貝森特（ScottBessent）表示美國與伊朗可能近日達成協議，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國正參與阿曼和伊朗之間進行的對話與談判，商討短期內讓更多船隻安全通過荷莫茲海峽，目前已有些進展，但尚未最終定案，希望能在近期內定案。

相關消息激勵美股4大指數走高，道瓊工業指數飆漲907.47點或1.71%，收54085.88點，創歷史新高；標普500指數上漲136.02點或1.79%，收7736.52點，也改寫新猷。

那斯達克指數揚升671.09點或2.59%，收26584.99點，費城半導體指數勁揚748.91點或6.55%，收12179.26點。

輝達（NVIDIA）上漲2.56%收211.94美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.7%收417.17美元；SpaceX公布財報營收增加虧損減少，漲9.43%，盤後交易下跌超過7%，超微（AMD）財報優於預期，漲7%，但業績成長幅度收窄，盤後交易股價跌9%。

英特爾（Intel）漲10.8%收100.8美元，美光（Micron）漲7.6%收892.67美元，SK海力士ADR漲逾8%收154.38美元。

台股加權指數4日跌25.75點，收在43360.66點，成交值新台幣1兆362.81億元。觀察台指期淨部位，三大法人4日淨空單減少2466口至2954口，其中外資淨空單從3日的超過9萬口，減少2180口至8萬7858口。