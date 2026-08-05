前行政院長看四貸同堂 陳冲呼籲整合信用資料

AI投資熱潮引發台股過熱與「四貸同堂」信用擴張問題，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（4）日表示，用以衡量股市是否偏離經濟基本面的「巴菲特指標」已提出逾20年，也許現在要考慮的問題較複雜，對台股的容忍度可以放寬到100％、200％，但如果現在快到了500%時，就得想想為什麼會這麼高。

陳冲昨天出席第九屆新世代金融傳播獎頒獎典禮，經濟日報採訪團隊以「台灣穩定幣之路」專題榮獲本屆新世代金融傳播獎，連續第九年獲獎。

針對近日台灣熱議「四貸同堂」問題，他提到，現今社會變得更複雜，單靠聯徵中心資料已不太夠，需由主管單位出面整合，將信用資訊重新整理，才看出「四貸同堂」全貌。

至於此刻台股是否過熱，他再提巴菲特指標。巴菲特指標是以「股票總市值除以GDP」計算，若以近期數據計算，香港約1,200%，台灣逼近500%，美國約220%，南韓約200%，日本則約190%。

香港數值過高，陳冲認為是主要是港股匯集大量中資及跨國企業，上市公司營運範圍與香港本地GDP嚴重錯配。

陳冲以賽跑為喻，大家都希望跑在前頭，但如果你發現，前面一個人跑得非常遠，後面一個人都沒有的時候（指台股），就得想一下，「為什麼我跑這麼快？是我有問題，還是我吃了藥？」要去分析其中的原因。

針對近來美日聯合干預日圓匯率，陳冲說，這是老把戲，從1944年布列敦森林協定開始，列強都在操縱匯率，只是不能講而已，少數講出來的，如強迫日圓升值的廣場協議，這也凸顯了美國在匯率問題上的「雙標」。