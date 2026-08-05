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台股槓桿儀表板拚9月上線 將由證交所提供融資餘額等數據

經濟日報／ 記者廖珮君黃彥宏／台北報導
台股槓桿風險將有官方「儀表板」。聯合報系資料照
台股槓桿風險將有官方「儀表板」。聯合報系資料照

台股槓桿風險將有官方「儀表板」。金管會昨（4）日表示，將由證交所提供融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據，以台股「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底上線。

因應政策，證交所昨日表示，未來將優先建置信用交易相關資訊儀表板，包含信用交易金額、大盤占信用交易比重等過去需自行計算的數據，並配合研議納入整戶擔保維持率，儀表板旨在呈現客觀公開數據供投資人參考，讓資訊朝向更公開透明方向。

近期台股大幅震盪，市場高度關注槓桿風險。由於CMoney公布的大盤融資維持率與證交所數據出現落差，相關數字隨後下架，也引發外界是否「蓋牌」的質疑。

證期局副局長黃仲豪昨日表示，金管會管理資本市場以「安全、透明、公平」為原則。其中「透明」原則是只要有助投資人判斷的重要資訊，都會要求證交所應提供詳細、正確、完整的數據。

金管會已責成證交所彙整投資人常用資訊，透過儀表板集中呈現。初步規劃包括信用交易融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比，及券商不限用途款項借貸維持率等數據。

黃仲豪強調，資本市場重要資訊「沒有蓋牌、只有亮牌」，金管會未來只會提供更多數據，讓投資人掌握市場信用交易與槓桿變化。

其中，市場最關注的融資維持率，將以「整戶」而非個股數據為主。

黃仲豪解釋，投資人帳戶通常持有多檔股票，券商判斷是否追繳或斷頭，也是綜合計算整戶擔保品市值與融資負債，不會只看單一個股漲跌。

即使其中一檔股票大跌，只要其他持股仍有足夠價值，整戶維持率未必跌破追繳線；反之，若多檔持股同步下挫，才可能真正推升斷頭壓力。因此，整戶維持率更能反映投資人的整體槓桿風險。

至於儀表板的更新頻率，及是否提供歷史資料，金管會將再與證交所研議。部分細項過去未必有系統化蒐集，須先確認資料完整性與可比性，再決定可以回溯的期間。

金管會也不會要求CMoney等民間平台停止提供資訊。金管會尊重民間機構的統計與呈現方式，但證交所將提供更完整、正確的官方版本，作為市場判斷台股槓桿風險的共同基準。

台股 槓桿 融資餘額

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