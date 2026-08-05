名家觀點／處置機制調整 有利市場發展

股票處置機制從監理的角度乃在冷卻市場過熱，降低炒作，避免短期內股價劇烈波動，維持市場的秩序。然而因處置期間過長與分盤撮合頻率偏低，加以預收款券，影響了市場各類投資人的交易活動，從而導致流動性下降，價格因無法即時交易而反映相關資訊，增加市場資訊不對稱，價格不確定性上升，同時亦增加相關的交易成本。是以如何平衡流動性、效率性、市場穩定性與處置機制的精準監理，實為重要的課題。

此次證交所修正注意暨處置規定，縮短處置期間，提高分盤撮合頻率與放寬高價股（逾千元）最近六個營業日收盤價起迄價差標準，對市場流動性、效率性、投資人交易活動等應具正面的影響，亦回應了近期市場的變化，有利於市場的正面發展。

檢視過去的處置措施，長達十個營業日（當沖過高者達12日），且撮合頻率間隔長達5分鐘甚至20分鐘。過長的處置期與過低之撮合效率，投資人交易策略與活動受到影響，極易造成市場個股流動性驟降、買賣價差擴大，進而干擾價格，並對法人避險、套利與一般投資人變現造成額外成本。 近年半導體與AI相關產業鏈的發展與成長，帶動了股市的上漲，台股市值成長，千金股數量顯著增加。舊制以「股價500元以上、六日價差100元」作為注意標準，對千金股而言僅為1%至3%的正常合理波幅，導致高價股頻頻誤觸注意指標。

本次修正注意暨處置規定，將一般處置期間縮短至五個營業日（當沖過高者縮短至七個營業日）。在期待達到「冷卻過熱投機情緒」的監理效果後，縮短被關「禁閉」時間，讓個股回歸正常交易機制，減少處置措施對交易活動與流動性的干擾，保障投資人交易權益。

此外，將受處置股票之撮合作業統一調整為約每2分鐘撮合一次。相較於舊制5或20分鐘較長間隔，提高分盤撮合頻率，可以降低相關資訊的積累而無法即時透過交易反應到價格，減少市場的資訊不對稱，提高效率性，同時較能在「降低高頻炒作」與「維持合理成交效率」之間取得平衡，較不破壞市場價格連續性，也讓投資人有更多參與交易機會。

另隨著產業發展與股市市值增長，將高價股注意門檻調升至「股價1,000元以上且六日價差達300元」，並調整2,000元以上之級距金額。此修正貼近千金股的真實交易特性，避免漲跌有限的高價股之正常市場評價調整被誤判為異常波動，回應市場的變化。

綜合觀之，股票處置機制要避免市場異常過熱與炒作，提供市場風險預警，維持交易秩序與市場韌性，但亦要避免影響投資人交易活動與干預個股評價，維持市場流動性與效率性，拿捏之間與平衡兼顧，實為重要的工作。以目前市場的現況，包括市場的發展與規模、投資人的成熟度與交易活動、國際市場的連結、整體的市場穩定機制、市場的韌性等，此次的修正對市場影響應是正面，值得肯定。

惟相關監視制度的合理性應與時俱進，建議未來仍需視市場發展狀況，定期檢視，以市場發展為核心，朝精準與差異化的監理方向優化，適時調整相關標準與機制，維持台灣在國際資本市場的競爭力並兼顧投資人保護的初衷，成為國際級的資本市場。

（作者是德明財經科技大學校長、財務金融系講座教授）