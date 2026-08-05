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MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高
MSCI將於13日揭曉最新季度調整，並於月底生效。法人認為，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占日本除外亞太國家比重減少0.26個百分點，預估此次台股權重被調降的機率偏高。
兆豐投顧指出，自5月29日至7月31日，台股先衝上48,218點歷史新高，再拉回測試半年線支撐，期間市值由4.6兆美元減少至4.3兆美元，市值減少約6%，在日本除外的亞太國家中，減幅僅次於韓國的18%居第二。
而市值占亞太國家比重，台股5月29日時為17.67%，至7月31日時降至17.41%，區間減少0.26個百分點；在日本除外的亞太國家中，同樣僅次於韓國減少的2.4個百分點居第二，其他國家均為增加，以香港增1.33個百分點最多。
而在新增成分股方面，兆豐投顧認為，自5月底至7月底期間，上市櫃公司非摩根成分股中，根據總市值大且較前次增加、外資買超、期間未列入處置股票等條件篩選，南亞科（2408）、台塑化（6505）、南電（8046）等預期有機會成為新成分股。
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