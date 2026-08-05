台股多空戰情境推演 突破月季線反壓機率高！蓄勢攻45.5K

台股昨（4）日短線多空駁火，因逼近上檔月線與季線雙重反壓，加上市場停損賣壓與短線獲利了結賣壓雙雙湧現，高低震盪1,016點，終場指數小跌25點、收43,360點，成交量擴增至1.08兆元。

法人解析，台股受制月季線反壓，加權指數後市可能出現三種情境，一是帶量突破月季線反壓，在此情況下，若日成交量能有效擴增至1.2兆元以上，將有機會順利化解上檔套牢賣壓，指數站上月季線反壓後，將蓄勢上攻「45.5K」。三種情境中，以此可能性最高，但仍唯「量」是問。

二是橫盤整理。若日成交量落在0.9~1兆元附近，量能不足以發起攻擊，則以時間換取空間，逐步消化市場賣壓後，指數才有進一步上攻可能。

三是拉回再測半年線支撐。若日成交量在0.9兆元以下，指數可能再次回測半年線、打第二隻腳。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師看法，就技術面觀察，指數昨日回測10日線有守，雖遇月線反壓留上影線，但5日線上彎提供下檔支撐，日KD值持續向上，加上成交量也回升到20日均量之上，有利台股震盪整理後，重新挑戰上方月線壓力。

台股昨日開低293點，早盤一度大跌490點、見42,895點，後隨國家隊與搶短買盤進場點火，指數逆轉狂拉，一度大漲526點，高點衝上43,912點。市場多空短兵相接，高低點差達1,016點，終場小跌0.06%收市。

隨市場買盤「棄大從小」，推升櫃買指數上漲3.35%、收375.03點，表現優於集中市場；而以中小績優股為主的千金股族群則一片火紅，包括川湖（2059）、大立光（3008）、世芯-KY（3661）等13檔漲停，檔數則由41檔擴增至44檔。

三大法人昨日在集中市場買超20億元。其中外資賣超金額降至57.3億元，連二賣、累計賣超249.2億元，而在台指期未平倉淨空單也減少2,180口至87,858口；投信買超271.6億元，連30買、累計買超3,603.1億元；自營商賣超194.28億元，連八賣、累計賣超1,409億元。八大公股行庫低檔護持，買超26.3億元。