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AI新創競賽 創新板助攻

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

金管會與國發會將於今年臺灣週期間共同主辦「TiBOOST創新大步計畫」，結合台灣AI產業優勢與資本市場「台灣創新板」（tib-創）的資源，向全球徵件，邀請海內外AI新創企業報名參賽，即日起至於9月29日為徵件期間，並於11月10日進行決賽。

「TiBOOST創新大步計畫」是呼應打造「亞洲那斯達克」願景，推動「AI新十大建設」政策，由臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、櫃買中心及臺灣期貨交易所，攜手創投公會及私募股權公會共同辦理，參賽企業其技術或產品須符合「AI新十大建設」推動範疇，聚焦於AI智慧應用、金融科技、矽光子及量子科技等前瞻領域。

目的在匯聚政策方向、資本動能與創新能量，透過整合政府、創業投資機構（VC）及企業創投（CVC）資源，發掘具備技術優勢與國際市場潛力的優質創新企業，進而強化台灣資本市場與國際創新生態系的連結，鼓勵更多亞洲及國際新創企業來台掛牌創新板。

「TiBOOST創新大步計畫」活動核心在傳遞「未來性」與「高成長」兩大主張，將創新視為實現企業潛力關鍵，不僅是為建立市場對創新板作為新經濟平台的品牌認知，更是要協助優質企業透過資本市場的賦能，翻轉既有印象，從台灣大步邁向全球舞台。

此次競賽將邀請重量級VC及CVC代表擔任決賽評審，並提供500萬元的高額總獎金，前三名將分別獲得250萬、150萬及100萬元獎金，獲選團隊還能享有媒體曝光、新創基地進駐以及與資本市場專家交流媒合的機會，助力團隊加速技術商業化並接軌國際資本市場。

證交所持續優化創新板制度，提供具創新性及成長潛力企業多元籌資管道，促進創新能量與資本市場有效連結。透過TiBOOST創新大步計畫推動，發掘具國際競爭力之創新企業，並串聯資本市場資源，支持企業於不同發展階段持續成長，進一步吸引國際資本、創造長期投資價值，形成創新、產業與資本相互驅動的正向循環。

創新板 創投 國發會

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