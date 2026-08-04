聽新聞
0:00 / 0:00

證交所攜企業 支持足球賽

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

由臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與寶成國際集團，共同贊助200萬元支持偏鄉的體育發展，今年由屏東縣來義高中國中部、瑪家國中、東港高中國中部及長治國中等四校舉辦的2026「第12屆台灣少年足球聯誼賽」，自7月28日起歷經五天八場次賽事，於8月1日決賽成績揭曉，最終由東港拿下冠軍，來義奪得亞軍。

為善盡企業社會責任，證交所積極參與偏鄉體育活動，共同贊助偏鄉地區國中足球隊，支持政府培育體育人才向下扎根，推廣台灣足球運動，自2015年起分別贊助屏東縣來義高中國中部、瑪家國中、東港高中國中部及長治國中等多所國中少年足球隊之基本訓練經費，持續捐助球衣、球具、營養補助金等經費補助。

此外，每年辦理「台灣少年足球聯誼賽」，讓屏東足球小將們以球會友，一起在球場上揮灑青春的汗水，為團體更為自己爭取更高榮耀。

證交所副總經理杜惠娟於開幕致詞時表示，12年來，在贊助單位的強力後援下，四校足球實力大幅提升，不論在地區賽或全國賽中，皆屢創佳績，球員亮眼表現獲得各界肯定，期待未來能培養更多的足球好手。

證交所 足球 東港

延伸閱讀

從「棒球沙漠」到全國霸主！平鎮高中如何用 20 年稱霸台灣青棒？

香港全民運動日 特首與市民切磋手球

臺師大將在雲林設立高中119年招生 設校籌備處今掛牌並簽署MOU

台南火箭隊拚全國賽！家齊、成大闖決賽 黃偉哲勉奪佳績

相關新聞

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

證交所自115年8月10日起調整注意暨處置機制，股票處置時間縮短至5天，撮合頻率提升至每2分鐘，顯著增進交易流動性。針對高價股也放寬了收盤價差標準，以減少正常波動觸發處置風險。

誰在買？上市櫃漲停家數近80家 但三大法人僅買超1.1億元

台股4日一度大漲至43,912.77點，反攻月線，但仍不敵月線反壓，終場收在43,360.66點，下跌25.75點，跌幅0.05%，成交量1.03兆元，三大法人買超1.1億元。

台股多空戰情境推演 突破月季線反壓機率高！蓄勢攻45.5K

台股昨（4）日短線多空駁火，因逼近上檔月線與季線雙重反壓，加上市場停損賣壓與短線獲利了結賣壓雙雙湧現，高低震盪1,016點，終場指數小跌25點、收43,360點，成交量擴增至1.08兆元。

MSCI季度調整13日公布 台股權重調降機率高

MSCI將於13日揭曉最新季度調整，並於月底生效。法人認為，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占日本除外亞太國家比重減少0.26個百分點，預估此次台股權重被調降的機率偏高。

名家觀點／處置機制調整 有利市場發展

股票處置機制從監理的角度乃在冷卻市場過熱，降低炒作，避免短期內股價劇烈波動，維持市場的秩序。然而因處置期間過長與分盤撮合頻率偏低，加以預收款券，影響了市場各類投資人的交易活動，從而導致流動性下降，價格因無法即時交易而反映相關資訊，增加市場資訊不對稱，價格不確定性上升，同時亦增加相關的交易成本。是以如何平衡流動性、效率性、市場穩定性與處置機制的精準監理，實為重要的課題。

台股槓桿儀表板拚9月上線 將由證交所提供融資餘額等數據

台股槓桿風險將有官方「儀表板」。金管會昨（4）日表示，將由證交所提供融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸等信用融資數據，以台股「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底上線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。