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證交所攜企業 支持足球賽
由臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與寶成國際集團，共同贊助200萬元支持偏鄉的體育發展，今年由屏東縣來義高中國中部、瑪家國中、東港高中國中部及長治國中等四校舉辦的2026「第12屆台灣少年足球聯誼賽」，自7月28日起歷經五天八場次賽事，於8月1日決賽成績揭曉，最終由東港拿下冠軍，來義奪得亞軍。
為善盡企業社會責任，證交所積極參與偏鄉體育活動，共同贊助偏鄉地區國中足球隊，支持政府培育體育人才向下扎根，推廣台灣足球運動，自2015年起分別贊助屏東縣來義高中國中部、瑪家國中、東港高中國中部及長治國中等多所國中少年足球隊之基本訓練經費，持續捐助球衣、球具、營養補助金等經費補助。
此外，每年辦理「台灣少年足球聯誼賽」，讓屏東足球小將們以球會友，一起在球場上揮灑青春的汗水，為團體更為自己爭取更高榮耀。
證交所副總經理杜惠娟於開幕致詞時表示，12年來，在贊助單位的強力後援下，四校足球實力大幅提升，不論在地區賽或全國賽中，皆屢創佳績，球員亮眼表現獲得各界肯定，期待未來能培養更多的足球好手。
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