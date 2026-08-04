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櫃買業績發表 下周起跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）配合上櫃公司2026年第2季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，規劃一系列共計七場次「櫃買市場業績發表會」，從12日起跑，公司包含「G2C+聯盟」的志聖（2467）、均華、均豪等。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，櫃買中心表示，系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「先進封裝與資訊網路」、「生技醫療」、「智慧與生活」、「矽智財與民生經濟」、「半導體與創投」、「富櫃50：AI供應鏈」及「資訊科技」等，與會公司包含G2C+聯盟「志聖、均華、均豪」、普萊德、倍力、長聖、太醫、晟德、大學光、崴寶、德麥、新漢、力旺、漢田生技、三竹、千附、千附精密、能率亞洲、萬潤、南俊國際、家登、宜鼎、安碁資訊、三聯、叡揚，以及創泓科技等，共邀請26家上市櫃公司參與。

第一場時間為12日，接下來依序為17日、18日、25日、26日、27日及9月2日。櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評。

櫃買中心表示，此系列各場次均提供現場直播，未能親自到場的投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播，另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站供投資人瀏覽。

櫃買 業績 櫃買中心

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