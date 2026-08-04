新版ESG數位平台 優化體驗

櫃買中心為協助上櫃公司精進永續資訊揭露品質，持續提供更完善的永續報告書編製工具及多元參考資源，推出全新改版「ESG數位平台」，近期又新增線上「文字編輯器」，提供上櫃公司更友善的使用體驗。

櫃買中心表示，全體上櫃公司應於今年8月底前完成編製與申報2025年度永續報告書，為協助上櫃公司順利完成申報作業及提升報告品質，櫃買中心已提供多元實用的編製工具及參考資源，近期更推出全新改版「ESG數位平台」永續報告書輔助產製功能，除可串接既有申報ESG資訊，自動帶入報告內容初稿，並提供報告書參考架構、底稿、GRI準則及參考範例，此次新增導入線上「文字編輯器」，支援使用者於線上撰寫報告書底稿時，可直接編輯文字格式及插入表格等功能，同時新增複製前一年度底稿及自動帶入「SASB資訊揭露」內容，提供更友善的使用體驗。

櫃買中心鼓勵上櫃公司於永續報告書或ESG數位平台中揭露綠色收入相關資訊，上櫃公司綠色收入符合一定占比者將獲頒「綠色證券標章」認證，以彰顯企業綠色轉型成效及環境貢獻，亦可作為2026年度ESG評鑑的額外加分項目。

櫃買中心表示，此目的是為了引導上櫃公司將永續發展融入經營策略，提升企業長期價值。