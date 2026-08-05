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就市論勢／AI核心供應鏈 搶鏡
盤勢分析
7月中以來台股上演史詩級震盪行情，短短兩周內先後締造歷史最大跌點與最大漲點。從籌碼面觀察，外資成為本波震盪關鍵推手。然隨指數快速修正，本益比及評價面顯著下修，市場重新檢視企業獲利品質與產業成長可持續性，外資賣壓逐步收斂，籌碼結構由浮動轉向相對穩定。
整體而言，科技產業長期成長趨勢並未改變。然而，美伊衝突後續發展、油價波動及通膨壓力仍為市場重要變數。
投資建議
短線市場仍處築底與籌碼沉澱階段，多空因素交錯下指數震盪難以避免，但本波修正較偏向評價與籌碼面調整，而非基本面反轉。
投資策略上，建議採取「攻守兼備、分批布局」原則，不必過度追逐短線漲跌，適度保留現金部位以因應市場波動，同時聚焦財報優於預期、下半年成長動能明確且受惠AI長期趨勢的核心產業。若後續企業展望持續驗證產業需求強勁，資金有機會重新回流科技成長族群。
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