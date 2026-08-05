就市論勢／AI核心供應鏈 搶鏡

股票處置機制從監理的角度乃在冷卻市場過熱，降低炒作，避免短期內股價劇烈波動，維持市場的秩序。然而因處置期間過長與分盤撮合頻率偏低，加以預收款券，影響了市場各類投資人的交易活動，從而導致流動性下降，價格因無法即時交易而反映相關資訊，增加市場資訊不對稱，價格不確定性上升，同時亦增加相關的交易成本。是以如何平衡流動性、效率性、市場穩定性與處置機制的精準監理，實為重要的課題。

2026-08-05 01:07