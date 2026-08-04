金管會喊沒有蓋牌 台股槓桿儀表板9月底上線

台股槓桿風險將有一張公開「儀表板」。金管會表示，證交所將提供融資餘額、整戶維持率、借券賣出占比、及不限用途借貸等信用融資等資訊，以「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底前上線，讓投資人一次看懂市場槓桿溫度。

近期台股震盪，CMoney大盤融資維持率與證交所數字分歧，隨後CMoney數字下架，引發外界有「蓋牌」疑慮。

證期局副局長黃仲豪強調，重要市場資訊應正確、完整呈現，「沒有蓋牌、只有亮牌」，因此要求證交所以儀表板集中揭露。至於坊間數字則是尊重。

據規劃，台股儀表板將以信用交易數據為主，初步包括融資餘額、整戶擔保維持率、借券賣出占比及不限用途借貸。

至於維持率，將揭露全體帳戶而非個股數據，因投資人是否遭追繳，主要取決於整戶擔保品合計後的維持率。

歷史資料能回溯多久，仍待證交所盤點。部分細項過去未完整蒐集，須先確認資料正確性及可比性，再決定揭露區間。

除證券市場儀表板，金管會也補上銀行端資金監控缺口。

銀行局副局長王允中說，目前周轉金資料多與企業貸款合併，且依照有無擔保品分類，難以辨識個人借款有多少用於投資理財；金管會已要求各銀行新增申報項目，預計10月申報9月資料。

新項目須同時符合個人、周轉金及投資理財三項條件，主要涵蓋理財型房貸、股票質押、信貸及其他周轉金等四類，並加總申報。

王允中說，資金可能投入股票、基金、債券或保單，不等同全數流入股市，但有助金管會監控總曝險數字，之後會從這數字變化來了解是否異常。