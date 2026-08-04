台股千點震盪外資賣超57億元 調節彰銀3.7萬張居冠

台股槓桿風險將有一張公開「儀表板」。金管會表示，證交所將提供融資餘額、整戶維持率、借券賣出占比、及不限用途借貸等信用融資等資訊，以「儀表板」方式提供外界參考，力拚9月底前上線，讓投資人一次看懂市場槓桿溫度。

2026-08-04 18:34