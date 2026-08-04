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台股震盪劇烈…法人追捧什麼類股？這族群外資同買

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股4日一度大漲至43,912.77點，反攻月線，但仍不敵月線反壓，終場收在43,360.66點，下跌25.75點，跌幅0.06%，成交量1.03兆元。台股示意圖。聯合報系資料照
台股4日一度大漲至43,912.77點，反攻月線，但仍不敵月線反壓，終場收在43,360.66點，下跌25.75點，跌幅0.06%，成交量1.03兆元。台股示意圖。聯合報系資料照

台股4日一度大漲至43,912.77點，反攻月線，但仍不敵月線反壓，終場收在43,360.66點，下跌25.75點，跌幅0.06%，成交量1.03兆元。以成交量、成交值來看，記憶體股股價表現最為強勢，力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）都攻上漲停板。外資也同步買超記憶體，買超南亞科2.4萬張。

今日成交量前十名為群創（3481）、元大台灣50反1（00632R）、主動統一台股增長（00981A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、主動復華未來50（00991A）、力積電、聯電（2303）、緯創（3231）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科、欣興（3037）、國巨*（2327）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、緯創、聯電、華邦電。觀察量價排行榜，大漲漲停的都是記憶體族群，力積電、南亞科、華邦電都攻上漲停板。

籌碼面來看，外資買超南亞科2.4萬張、力積電逾1萬張、華邦電4,638張。

南亞科4日公告今年7月營收再創歷史新高，為438.68億元，月增49.27%、年增719.61%；累計前七月營收達1,755.04億元，較去年同期增加660.87%。

法人對記憶體後市維持樂觀看法。隨AI發展重心由模型訓練逐步轉向推理應用，記憶體需求將由一次性運算轉為持續性消耗，供需吃緊時間預估延後至2028年。

力積電創辦人暨董事長黃崇仁先前指出，目前AI最大的受惠者仍是硬體供應鏈，包括GPU、高頻寬記憶體（HBM）、晶圓代工及先進封裝等需求持續增加，這也是記憶體價格近期回升的重要原因。

法人指出，雲端服務供應商願意提高DDR4採購價格，甚至有機會與供應商簽訂1-2年的長期合約（LTA），第3季可望維持逐月漲價趨勢，單季漲幅上看30%以上。

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