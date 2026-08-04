AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

近來市場對於AI變現疑慮甚囂塵上，使半導體股紛紛承壓。花旗證券指出，儘管市場出現波動，不過半導體供應鏈仍持續看好，建議「買進」包括台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、創意（3443）等六檔台廠。

花旗在最新釋出的「台灣半導體產業」報告中指出，由於半導體供應鏈中的企業紛紛上調業績展望、增加資本支出，或對2027年AI需求的能見度顯著提升，進一步強化「AI基礎建設投資仍處於多年擴張周期的早期階段」的觀點。

另一方面，美系主要的雲端服務供應商（CSP）持續加速AI基礎建設投資，且各公司一致表示近期的自由現金流壓力，是加速部署AI基礎建設的自然結果，而非本業基本面出現惡化，等同明確的向市場釋疑。

花旗半導體產業分析師陳佳儀認為，由於各大美系CSP大廠的投資焦點，正擴展至企業級AI與推理基礎建設，不僅帶動了GPU的需求，還同步推升客製化ASIC、網路設備、先進封裝、記憶體以及日益複雜的電力基礎建設之需求。

在晶圓代工領域，台積電先進製程節點與先進封裝的AI需求極為強勁，儘管積極擴充產能，CoWoS產能依然持續售罄；聯電在成熟製程態度顯著轉趨積極，且矽光子與先進封裝預計未來幾年總投資額將達50億美元。

日月光投控受惠先進封裝與測試需求持續強勁，不斷擴充CoWoS相關封裝、先進測試及下一代面板級封裝技術；台達電今年受惠AI資料中心受高效率電源供應器、配電系統、液冷方案等強勁需求支撐， AI相關營收占比將達25%。

聯發科在邊緣AI、車用領域及企業級AI商機上持續拓展，該公司已將其AI ASIC營收目標上調至120-160億美元；創意持續受益於超大型雲端業者擴大ASIC CPU專案，CPU業務明年將翻倍，營收貢獻率將在2026、2027年分別達到30%與50%。