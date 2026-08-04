懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

大立光憑著高階鏡頭製造能力，跟著智慧型手機站穩全球龍頭。但手機市場成長趨緩後，面對 AI 崛起，將算力、光通訊推向產業核心，反而越來越不需要鏡頭升級。 為此，不管是大立光與玉晶光，都積極尋找新動能。而大立光從去年9月宣布跨足共同封裝光學（CPO）後，還不到一年，先是今年6月快閃參展 Computex，7月證實拿下首張光纖陣列（FA）量產訂單，最快明年中量產。 近一個月內便密集三度出手在台中獵地，總金額高達25.68億元，市場解讀偏向在為 CPO 等新事業布局。 換句話說，目前的基本面是還沒有 CPO 的營收挹注，但如果沒有向 CPO 轉型的話，大立光處在怎樣的狀態？

2026-08-04 12:42