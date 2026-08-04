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懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

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懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聯合新聞網／ 綜合報導
證交所宣布於115年8月10日起實施處置新制，將處置股票天數減半至5天、撮合時間加速至2分鐘，並放寬高價股注意門檻以提升市場流動性。記者余承翰／攝影
證交所宣布於115年8月10日起實施處置新制，將處置股票天數減半至5天、撮合時間加速至2分鐘，並放寬高價股注意門檻以提升市場流動性。記者余承翰／攝影

為提升資本市場交易效率並兼顧市場秩序，證交所宣布調整「注意暨處置機制」，自115年8月10日起實施。

這次修訂大幅縮短了股票被「關禁閉」的時間，並加快撮合頻率，讓熱門股的流動性不再因處置而瞬間凍結。

重點一：處置天數大幅縮短

舊制下股票動輒被關10到12個營業日，新制直接將天數減半，大幅降低流動性風險

處置類型舊制規定115/8/10新制規定
一般處置（第一次、第二次以上）10個營業日5個營業日
因當沖占比過高遭處置12個營業日7個營業日

重點二：撮合作業時間加速

過去第二次處置每20分鐘才撮合一次，常導致成交量窒息；新制統一縮短為約每2分鐘撮合一次，顯著提升交易順暢度。

處置階段舊制撮合間隔115/8/10新制撮合間隔
第一次處置約每5分鐘撮合一次約每2分鐘撮合一次
第二次（含）以上處置約每20分鐘撮合一次約每2分鐘撮合一次

重點三：高價股注意門檻放寬

針對千金股等高價標的，由於絕對金額波動大，新制大幅放寬6個營業日收盤價差的適用標準，避免正常價格波動過頻繁觸發警示。

股價級距（收盤價）舊制起迄價差門檻115/8/10新制起迄價差門檻
超過1,000元~2,000元達100元以上即可能適用達300元以上才適用
超過2,000元~3,000元達125元以上即可能適用達450元以上才適用
級距增加規則每增加500元，價差增加25元每增加1,000元，價差增加150元

流動性風險 資本市場 股票 處置 撮合 台股

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