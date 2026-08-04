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懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解
為提升資本市場交易效率並兼顧市場秩序，證交所宣布調整「注意暨處置機制」，自115年8月10日起實施。
這次修訂大幅縮短了股票被「關禁閉」的時間，並加快撮合頻率，讓熱門股的流動性不再因處置而瞬間凍結。
重點一：處置天數大幅縮短
舊制下股票動輒被關10到12個營業日，新制直接將天數減半，大幅降低流動性風險。
|處置類型
|舊制規定
|115/8/10新制規定
|一般處置（第一次、第二次以上）
|10個營業日
|5個營業日
|因當沖占比過高遭處置
|12個營業日
|7個營業日
重點二：撮合作業時間加速
過去第二次處置每20分鐘才撮合一次，常導致成交量窒息；新制統一縮短為約每2分鐘撮合一次，顯著提升交易順暢度。
|處置階段
|舊制撮合間隔
|115/8/10新制撮合間隔
|第一次處置
|約每5分鐘撮合一次
|約每2分鐘撮合一次
|第二次（含）以上處置
|約每20分鐘撮合一次
|約每2分鐘撮合一次
重點三：高價股注意門檻放寬
針對千金股等高價標的，由於絕對金額波動大，新制大幅放寬6個營業日收盤價差的適用標準，避免正常價格波動過頻繁觸發警示。
|股價級距（收盤價）
|舊制起迄價差門檻
|115/8/10新制起迄價差門檻
|超過1,000元~2,000元
|達100元以上即可能適用
|達300元以上才適用
|超過2,000元~3,000元
|達125元以上即可能適用
|達450元以上才適用
|級距增加規則
|每增加500元，價差增加25元
|每增加1,000元，價差增加150元
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