誰在買？上市櫃漲停家數近80家 但三大法人僅買超1.1億元
台股4日一度大漲至43,912.77點，反攻月線，但仍不敵月線反壓，終場收在43,360.66點，下跌25.75點，跌幅0.05%，成交量1.03兆元，三大法人買超1.1億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超57.32億元，投信買超252.7億元，自營商賣超（合計）194.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超86.74億元，自營商（避險）賣超107.54億元。
今日權值股走勢相對疲弱，台積電（2330）下跌2.11%，收2,320元；聯發科（2454）下跌1.15%，收3,865元，鴻海（2317）下跌1.19%，收250元，日月光投控（3711）下跌4.1%，收585元。
今日上漲家數大於下跌家數，上市櫃合計漲停家數有79家，漲勢較強的族群集中在記憶體、IC載板、CCL、玻纖布、電源供應相關、部分高價AI股，矽光子族群。
記憶體部分，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）漲停，旺宏（2337）大漲逾8%；IC載板景碩（3189）、南電（8046）漲停，南電重回千元，收1,045元，欣興（3037）收924元，大漲逾6%。玻纖布族群起死回生，台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）、建榮（5340）、中釉（1809）等漲停，南亞（1303）上漲逾3%。
電源供應部分、光寶科（2301）、高力（8996）漲停，光寶科連續三根漲停板，收252元，一舉收復所有均線，高力則重新回到千元之上，收1,030元。
高價股股王信驊（5274）收跌，但川湖（2059）創下新高，收9,495元，緯穎（6669）也同創新高，突破6,000元，收6,205元。此外大立光（3008）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）漲停，站上所有均線。
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