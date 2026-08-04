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台積電收跌50元 拉低台股收低25點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
台股4日收盤下跌25.75點，跌幅約0.06%，終場以43,360.66點作收，成交量1兆362億元。圖／本報系資料照片
台股4日收盤下跌25.75點，跌幅約0.06%，終場以43,360.66點作收，成交量1兆362億元。圖／本報系資料照片

台股4日收盤下跌25.75點，跌幅約0.06%，終場以43,360.66點作收，成交量1兆362億元；台積電（2330）收盤價2,320元，下跌50元，跌幅2.11%。台積電近日未能站穩月線後，4日反而失守10日線支撐，也拉低大盤指數約418點。

台股4日持續向月線挑戰，技術面也因接近季線而有更大賣壓，早盤開低後，雖上衝到43,912點，但遇到賣壓出籠而無追價意願的買盤，大盤回落到平盤上下起伏。台積電4日跌幅較重且失守10日線而拉低指數；其他權值股的台達電（2308）、欣興（3037）、南亞（1303）、台光電（2383）、南亞科（2408）、大立光（3008）、健策（3653）、光寶科（2301）、貿聯-KY（3665）、南電（8046）及華邦電（2344）則奮力走揚。

4日成交金額大且走高為：南亞科、欣興、國巨*（2327）、緯創（3231）、華邦電、光寶科、緯穎（6669）、旺宏（2337）及南亞；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、日月光投控（3711）、創意（3443）、致茂（2360）、智邦（2345）、聯一光（3441）、強茂（2481）、信驊（5274）及富邦金（2881）。

第一金投顧表示，加權指數遇到月線約略與季線相去不遠可視為短線上檔壓力，在大盤成交量能依舊偏低，現階段先可視為跌深過後的反彈格局，日KD指標交叉向上後延伸，日MACD指標黑色柱狀體減少，大盤指數不跌破39,384.85點低點之前，回檔仍可留意買進的機會，技術面先看半年線與季線間區間震盪。

選股仍可以先以半年報績優股為主，同時再搭配法說會行情，相關族群包括ABF、CCL、矽晶圓、成熟製程、記憶體等，後續則觀察殖利率變化，才有利於科技股評價回升；另外，新台幣匯率若能扭轉貶勢也將有利於外資買盤力道的延續。

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