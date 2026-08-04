台股連2天狂震逾千點的凶手找到了！ 法人曝短線操作嚴守兩原則

台股上周五強彈3,186點，寫下歷史紀錄，本周卻是連續2個交易日盤中都狂震超過千點，法人坦言，主要是受到韓股的拖累，但是，台股的表現相對強勢，法人強調，短線能否逐步收復月線、季線是重要關鍵，預期再跌破前低的機會不大，指數區間約落在42,000~44,500點反覆震盪，建議回檔時可布局，但要嚴控現金水位。

美股四大指數周一收高，台股4日開盤卻未跟進，集中市場指數以43,092.49點開出，下跌293.92點，早盤一度下探至42,895.81點，下跌490.6點；權王台積電（2330）下跌，早盤以2,335元開低，一度拉升至2,360元，大盤指數也往上拉升翻紅，一度衝達43,912.77點，上漲526.36點，但隨著台積電股價回落至2,310元，指數再往下跌。

台股早盤一度收復月線，盤中高低點差距達1,016.96點，連續兩個交易日盤中狂震超過千點；第一金投顧董事長黃詣庭表示，韓股開高走低盤中翻黑的走勢是拖累台股表現的主因，但台股相對韓股來的強，主要是台股的槓桿較低，且電子股供應鏈分散多元。

黃詣庭指出，台股反彈伺機挑戰上方壓力線，短線先觀察月線能否站穩，再逐步收復季線，從技術面來看，先收復月線再挑戰季線，是反彈氣勢的重要指標；從台股近2個交易日的表現來看，櫃買市場走勢比集中市場強，看起來內資比外資更有信心。

他強調，外資再轉為賣超，且期貨淨空單飆升至9萬口的天量，可看出外資的心態保守；但內資包括投信及市場大戶的資金則是往櫃買市場布局；黃詣庭認為，後續要觀察月線、季線能否逐步收復，權值股止穩反彈。

黃詣庭認為，目前類股輪動速度相當快，表現強勁的族群首推記憶體及ABF，另外PCB也不弱，還有AI伺服器包括組裝、零組件都有表現；他預期，大盤指數約在5日線到季線間反覆震盪，預估指數區間在42,000~44,500點，再破前低的機會不高，但上方壓力仍待消化。

黃詣庭建議在震盪走勢下回檔可布局，回歸基本面操作，但要嚴控現金水位，分批布局，保留約3~4成的現金；至於布局標的，可以強勢族群且具有基本面的個股為首選，從下半年以來包括記憶體、PCB、被動元件、矽晶圓、ASIC概念股等，基本面並未改變。

不過，黃詣庭強調，在族群中的個股選擇很重要，以當沖不要太高、融資不要太高、法人由賣轉買的個股為首選。