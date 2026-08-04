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處置股新制流動性增1.5倍？證交所澄清：撮合頻率增加不等於成交倍增

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所與證券櫃買中心規劃將處置股期間由10個營業日縮短至5個營業日，並將人工撮合時間由每5分鐘/20分鐘同步拉近至每2分鐘一次。對此，市場報導關注新制是否能帶動市場流動性顯著提升。證交所澄清，撮合間隔縮短為提供投資人更密集的對價機會，惟市場實質成交量能仍取決於整體資金意願與個股基本面，並無法直接等同於流動性成倍數成長。

市場普遍關注的「1.5倍」數據，源自撮合間隔由約5分鐘縮短至約2分鐘後，每小時撮合次數由約12次增加至約30次，數學上之「撮合頻率增幅」（即增加1.5倍）。

證交所強調，交易機制的調整旨在優化價格發現效率，減輕投資人因撮合間隔過長而面臨之流動性折價風險。然而，成交量受多重巨觀與微觀因素影響，官方並無法精準預測單一機制調整後的具體成交金額，亦不可能對整體大盤量能進行定量預估。

證券圈人士分析，處置股對市場整體流動性的實質拉動，還需考慮以下三大層面，一、預收款券限制仍存：處置股票最核心之流動性瓶頸，在於「禁止現股當沖」以及「預先繳交價金與證券（圈存機制）」。只要圈存限制未解，高頻交易與當沖資金進出受限，單純增加撮合次數難以憑空創造大量買盤。

二、處置檔數占大盤比重極低：每日遭列入處置之個股數量往往僅極少數，占整體台股每日上兆元之成交比重微乎其微，對全市場大盤總成交量之影響幅度相當有限。三、撮合機會不等於交易意願：若市場對特定個股缺乏買賣共識，即便撮合間隔縮短，亦可能出現高頻無量或連續掛單未成交之情況，交易頻率升高並不必然直接轉化為實際成交金額。

證券人士指出，證交所推行處置股新制，重點在於縮短極端行情下的資金鎖定時間、改善價格發現機制。投資人在解讀相關制度效益時，仍應回歸個股基本面與市場整體資金動向，理性看待撮合頻率調整對流動性帶來的實際影響。

證交所 股票

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