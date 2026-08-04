台股震盪 盤中月線得而復失 台積電仍壓盤 法人：題材股良性輪動

美股四大指數昨（3）日全數上漲，以那斯達克指數上漲2.1%最高。不過台股今（4）日開盤後陷入震盪，雖然早盤一度上漲526點至43,912點，站上月線關卡，可惜十點過後賣壓出籠，月線得而復失。台積電盤中最低下跌60元至2,310元，壓抑台股漲勢。上櫃指數則是延續昨日反彈態勢。

法人指出，台股昨日延續多頭氣勢，但整體步調顯著放緩，呈現高檔震盪走勢。不同於上周五的全面狂漲，昨日買盤轉趨理性，指數開低走高，終場上漲266點，收在43,386點，總成交量維持在8,855億元。盤面上，市場資金從無差別拉抬轉為族群輪動，具備實質題材的產業接棒走揚；其中，ABF載板與半導體族群展現極強的攻勢欣興與日月光投控獲得資金青睞漲停作收。此外，光寶科、緯創、智邦等AI伺服器供與電子設備供應鏈亦同步大漲，多方輪動格局延續。

法人分析，整體來看，大盤在經歷反彈後，昨日漲勢雖然收斂，但行情由無差別拉抬轉往題材導向良性輪動。在成交量未出現失控爆量、籌碼在高檔沉澱的背景下，盤面結構維持穩健，後續可以持續關注個熱門族群間的資金輪動流向與量能配合狀況。