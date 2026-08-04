金控股上季淨值大增 法人持續看好這五檔

13家金控第2季自結淨值出爐，合計季增17.1%至約9,486.9億元，其中，壽險金控淨值成長動能高於銀行金控及證券金控，法人目前對下半年金融股維持正向看法，持續看好富邦金（2881）、台新新光金、中信金、永豐金、上海商銀等五檔。

大型本國投顧分析，整體金控第2季淨值已連續四季上揚，主要影響來源為單季稅後純益季增34%，反映壽險接軌IFRS17後CSM釋出的保單利潤及正利差的投資收益、證券經紀手續費收入及投資收益受惠台股資本市場熱絡，加上銀行核心獲利淨利息收入、手續費收入維持中高個位數以上成長。

此外，第2季其他權益季增1.0兆元，其中，FVOCI股票已實現資本利得及未實現損益增加，反映台股及美股走揚，及壽險保單負債公允價值下降，抵銷FVOCI債券部位的評價虧損，推估壽險金控其他權益回升已抵銷年初接軌 IFRS 17重分類AC債券部位至FVOCI造成的其他權益虧損。另有配發現金股利共約 2,172億元。

法人指出，壽險金控第2季淨值平均季增27.7%，其中，國泰金、富邦金各季增38.6%、24.5%，推估每股普通股淨值分別季增21元至70.3元、17.8元至83.7 元，主要來自FVOCI股票已實現及未實現增加，加上壽險保單負債公允價值改善。

基於主要壽險金控第2季其他權益均大幅回升，法人推估，富邦金、中信金的其他權益已轉為正數，相較2025年第4季虧損，意謂可分配盈餘大幅回升，除強化壽險資本適足率外，並提升現金股息配發能力。