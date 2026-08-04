快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

金控股上季淨值大增 法人持續看好這五檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

13家金控第2季自結淨值出爐，合計季增17.1%至約9,486.9億元，其中，壽險金控淨值成長動能高於銀行金控及證券金控，法人目前對下半年金融股維持正向看法，持續看好富邦金（2881）、台新新光金、中信金、永豐金、上海商銀等五檔。

大型本國投顧分析，整體金控第2季淨值已連續四季上揚，主要影響來源為單季稅後純益季增34%，反映壽險接軌IFRS17後CSM釋出的保單利潤及正利差的投資收益、證券經紀手續費收入及投資收益受惠台股資本市場熱絡，加上銀行核心獲利淨利息收入、手續費收入維持中高個位數以上成長。

此外，第2季其他權益季增1.0兆元，其中，FVOCI股票已實現資本利得及未實現損益增加，反映台股及美股走揚，及壽險保單負債公允價值下降，抵銷FVOCI債券部位的評價虧損，推估壽險金控其他權益回升已抵銷年初接軌 IFRS 17重分類AC債券部位至FVOCI造成的其他權益虧損。另有配發現金股利共約 2,172億元。

法人指出，壽險金控第2季淨值平均季增27.7%，其中，國泰金、富邦金各季增38.6%、24.5%，推估每股普通股淨值分別季增21元至70.3元、17.8元至83.7 元，主要來自FVOCI股票已實現及未實現增加，加上壽險保單負債公允價值改善。

基於主要壽險金控第2季其他權益均大幅回升，法人推估，富邦金、中信金的其他權益已轉為正數，相較2025年第4季虧損，意謂可分配盈餘大幅回升，除強化壽險資本適足率外，並提升現金股息配發能力。

金控股 淨值 法人

延伸閱讀

壽險金控雙雄 富邦金、國泰金加碼台積電

定穎第2季營收年增近五成仍虧損 EPS 為負0.81元

資本支出及展望超標 法人調升日月光獲利預估值及目標價

十大持股中6檔飆漲停 00891擬配1.55元創新高、季配息率4.6%

相關新聞

大立光跨足CPO飆高本益比！本業毛利連年下滑 轉型路上隱含3風險

大立光憑著高階鏡頭製造能力，跟著智慧型手機站穩全球龍頭。但手機市場成長趨緩後，面對 AI 崛起，將算力、光通訊推向產業核心，反而越來越不需要鏡頭升級。 為此，不管是大立光與玉晶光，都積極尋找新動能。而大立光從去年9月宣布跨足共同封裝光學（CPO）後，還不到一年，先是今年6月快閃參展 Computex，7月證實拿下首張光纖陣列（FA）量產訂單，最快明年中量產。 近一個月內便密集三度出手在台中獵地，總金額高達25.68億元，市場解讀偏向在為 CPO 等新事業布局。 換句話說，目前的基本面是還沒有 CPO 的營收挹注，但如果沒有向 CPO 轉型的話，大立光處在怎樣的狀態？

台積電失守10日線！台股一度跌近500點 光寶科、載板股逆勢撐盤

美股四大指數周一全面收高，惟台股4日開盤未能跟進，集中市場指數開低293.92點、報43,092.49點，在台積電（2330）續跌並失守10日線拖累下，跌點一度擴大至約490點。所幸光寶科（2301）、川湖（2059）、藥華藥（6446）及載板族群逆勢走強，成為盤面抗跌重心；群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）及光寶科交投火熱。

台股連2天狂震逾千點的凶手找到了！ 法人曝短線操作嚴守兩原則

台股上周五強彈3,186點，寫下歷史紀錄，本周卻是連續2個交易日盤中都狂震超過千點，法人坦言，主要是受到韓股的拖累，但是，台股的表現相對強勢，法人強調，短線能否逐步收復月線、季線是重要關鍵，預期再跌破前低的機會不大，指數區間約落在42,000~44,500點反覆震盪，建議回檔時可布局，但要嚴控現金水位。

蘋果也缺貨！記憶體股持續轉強 4要角重返月線、外資喊南亞科上580元

全球記憶體供應持續吃緊，連蘋果Mac mini、Mac Studio及MacBook Air都傳出因記憶體不足而出現缺貨，市場看好DRAM漲價循環延續，帶動記憶體族群4日再度成為台股多頭焦點。鈺創（5351）率先攻上漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）、力積電（6770）接力亮燈，南亞科（2408）、旺宏（2337）同步強漲，其中鈺創、晶豪科、華邦電及南亞科更成功站回月線，顯示族群在產業、籌碼與技術面同步轉強。

金控股上季淨值大增 法人持續看好這五檔

13家金控第2季自結淨值出爐，合計季增17.1%至約9,486.9億元，其中，壽險金控淨值成長動能高於銀行金控及證券金控，法人目前對下半年金融股維持正向看法，持續看好富邦金（2881）、台新新光金、中信金、永豐金、上海商銀等五檔。

聯博：本波台股修正已大幅消化部分風險溢價

台股7月大回檔，投資人餘悸猶存，等待更多利多訊息。聯博投信表示，本波台股修正已大幅消化部分風險溢價，除了關注短期波動外，更應聚焦企業獲利、產業競爭優勢及長期成長趨勢，以掌握市場震盪後浮現的投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。