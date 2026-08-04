聯博：本波台股修正已大幅消化部分風險溢價

台股7月大回檔，投資人餘悸猶存，等待更多利多訊息。聯博投信表示，本波台股修正已大幅消化部分風險溢價，除了關注短期波動外，更應聚焦企業獲利、產業競爭優勢及長期成長趨勢，以掌握市場震盪後浮現的投資機會。

聯博投信副總經理林炳魁表示，近期台股波動明顯升高，市場對AI資本支出趨勢、中國大陸半導體產業發展，以及聯準會（Fed）未來貨幣政策走向等議題出現疑慮，導致投資情緒快速降溫。不過，從投資角度來看，這波修正雖然加劇短期波動，卻也同步調整市場評價與投資人預期，使台股中期投資前景較先前更具吸引力。

林炳魁指出，台股7月經歷兩次顯著回檔，加權指數分別於7月17日下跌6.4%、7月28日再度下跌4.6%。兩次修正合計已成為近年來台股最劇烈的修正之一，也使市場情緒與投資人預期大幅降溫。

不過，林炳魁認為，不同於過去因經濟衰退或系統性金融危機所引發的空頭市場，本次回檔主要反映市場對未來成長速度及政策不確定性的重新定價，而非整體經濟基本面出現明顯惡化。

林炳魁強調，面對市場波動加劇與產業分化趨勢，主動投資的重要性持續提升。以主動聯博動能50（00404A）來說，就透過主動選股，聚焦具競爭優勢與獲利成長潛力的優質企業，並依據市場環境動態調整持股配置，掌握科技創新與產業升級所帶來的長期成長機會。

林炳魁指出，目前00404A仍以科技成長產業作為核心配置，其中半導體相關持股占比約50%，其次為電子零組件約10%、金融保險約8%、電腦及周邊設備約5%、電子通路約4%。在掌握AI長期趨勢的同時，也透過其他多元產業配置提升投資組合韌性。