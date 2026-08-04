美股光通訊族群持續反彈 帶動台廠反攻氣勢

美股3日光通訊族群集體反彈，AAOI一馬當先，大漲近17%，Lumentum、Coherent 則同步大漲近10%，Lumentum、SemiAnalysis 同步發出警告，認為光通訊將成AI新瓶頸，客戶需求急速成長，產能持續供不應求。法人看好，台廠作為供應鏈中的重要供應角色，將有望同步受惠，波若威（3163）、光聖（6442）、華星光（4979）、統新（6426）齊攻漲停。

Lumentum首席執行官Michael Hurlston在本月巴黎舉行的RAISE峰會上明確警告，磷化銦的短缺程度將超過當前內存市場所經歷的危機，並表示Lumentum目前運營五座InP晶圓廠，但出貨量仍比客戶需求低逾30%，且即便Lumentum 和Coherent 加在一起，也無法滿足英偉達和其他客戶向我們提出的需求，顯示需求仍在高速成長。

因此各家光通訊廠皆大力投入擴廠，隨著產能逐漸開出，營收及獲利都將迎來爆發性成長，華星光先前便曾表示，今明兩年將會持續擴充產能，讓產能逐年翻倍；波若威則是配合客戶發展，逐步拉高菲律賓新廠稼動率，去年已達到近80%；光聖則同樣開出菲律賓新廠產能，目前正在逐步試產，隨著品質越發穩定，將會慢慢拉高稼動率。