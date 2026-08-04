蘋果也缺貨！記憶體股持續轉強 4要角重返月線、外資喊南亞科上580元

全球記憶體供應持續吃緊，連蘋果Mac mini、Mac Studio及MacBook Air都傳出因記憶體不足而出現缺貨，市場看好DRAM漲價循環延續，帶動記憶體族群4日再度成為台股多頭焦點。鈺創（5351）率先攻上漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）、力積電（6770）接力亮燈，南亞科（2408）、旺宏（2337）同步強漲，其中鈺創、晶豪科、華邦電及南亞科更成功站回月線，顯示族群在產業、籌碼與技術面同步轉強。

台股今日雖因台積電（2330）開低，一度重挫近500點、跌破4.3萬點整數關卡，但在AI、光通訊與記憶體族群接棒下，不到9時45分便由黑翻紅，記憶體股更成為盤面資金聚焦重心。除了多檔個股亮燈外，力成（6239）、十銓（4967）漲幅也超過5%，族群表現明顯優於大盤。

消息面上，市場近期傳出，記憶體短缺已影響蘋果Mac系列產品供貨，業界預期，若缺貨情況延續，將牽動台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）等蘋果供應鏈出貨，也反映AI基礎建設持續擴張下，全球DRAM需求仍遠高於供給。

企業獲利同樣印證產業景氣升溫。記憶體模組廠十銓最新公布第2季每股純益26.47元、上半年每股純益53.44元，不僅雙雙改寫單季新高，上半年獲利更已超越歷年全年水準。公司指出，AI基建需求持續帶動記憶體價格走揚，預估DRAM第3季合約價可望上漲20%至25%，第4季再漲15%至20%，看好下半年營運續強。

法人對後市也維持樂觀看法。隨AI發展重心由模型訓練逐步轉向推理應用，記憶體需求將由一次性運算轉為持續性消耗，供需吃緊時間預估延後至2028年。美系外資預估DDR4第3季合約價單季漲幅可望超過30%，並給予南亞科「優於大盤」評等、目標價580元，華邦電同樣獲「優於大盤」評等，目標價360元。

籌碼面亦出現回流跡象。華邦電昨日獲外資買超2.6萬張，為外資買超前十大中唯一個股；南亞科、旺宏及晶豪科同步獲加碼，顯示資金重新布局記憶體族群。

不過，法人也提醒，記憶體股近一個月波動明顯放大，短線漲幅已快速擴大，後續仍須持續觀察DRAM漲價能否如預期落實，以及AI終端需求是否延續，留意獲利了結帶來的震盪風險。