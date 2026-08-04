台股挑戰收復月季線 但生技股王藥華藥已率先大漲站上月線

台股4日持續反彈，試圖反攻月線，但仍不敵月線反壓，盤中漲幅縮小，僅剩上漲逾百點，然生技股王藥華藥（6446）今日直接跳空大漲逾7%，收復月線大關，回升至1,200元之上。藥華藥Ropeginterferon alfa-2b(Ropeg)新增適應症-原發性血小板過多症（ET）認證進度報捷，獲得澳門藥物監督管理局核准可用於ET症。

藥華藥自行研發生產的Ropeg，已獲全球約50個國家核准用於成人真性紅血球增多症(PV)患者，包括美國、加拿大、日本、中國及歐盟等主要新藥市場。藥華藥表示，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，需要長期的治療與照護。

Ropeg在全球銷售，用在適應症PV上，帶動藥華藥營收持續走高，今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長75%，創下歷史同期新高。

除了PV適應症，藥華藥也向全球多國申請Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）治療的藥證。2日藥華藥公告，表示澳門藥物監督管理局已核准Ropeg用在ET，將可在澳門以ET適應症上市銷售，用於治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的ET成人病人。

藥華藥表示，ET為骨髓增生性腫瘤（myeloproliferative neoplasms, MPN）疾病的一種，病人數與PV的病人數相近。

目前Ropeg用於ET適應症，已獲得我國衛福部、澳門核准，接下來美國食品藥物管理局（FDA）審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日，日本、中國大陸及韓國的審查程序亦持續推進中。