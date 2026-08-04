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台積電失守10日線！台股一度跌近500點 光寶科、載板股逆勢撐盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股四大指數周一全面收高，惟台股4日開盤未能跟進，集中市場指數開低293.92點、報43,092.49點。（本報系資料照片） 林澔一
美股四大指數周一全面收高，惟台股4日開盤未能跟進，集中市場指數開低293.92點、報43,092.49點。（本報系資料照片） 林澔一

美股四大指數周一全面收高，惟台股4日開盤未能跟進，集中市場指數開低293.92點、報43,092.49點，在台積電（2330）續跌並失守10日線拖累下，跌點一度擴大至約490點。所幸光寶科（2301）、川湖（2059）、藥華藥（6446）及載板族群逆勢走強，成為盤面抗跌重心；群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）及光寶科交投火熱。

美股周一全面收高，在美國總統川普取消攻擊伊朗計畫、帶動油價回落，以及大型科技股強勢反彈激勵下，市場風險偏好明顯回升，道指再創收盤新高，標普500距歷史高點僅約0.3%。輝達、微軟、Meta、Alphabet及亞馬遜同步走強，其中亞馬遜市值首度突破3兆美元；AI軟體商Palantir盤後因財報優於預期大漲逾15%，進一步提振AI概念股信心。不過，川普聲稱美伊正進行談判，伊朗隨即否認，地緣政治仍存變數；此外，市場也聚焦本周五公布的美國7月非農就業報告，以研判聯準會後續政策方向，而台指期夜盤則小跌67點、跌幅0.16%。

盤面上，五大權值股開盤僅聯發科（2454）開高在4,095元、其餘皆開低。其中，台積電開低35元、報2,335元，台達電（2308）開低報1,530元、鴻海（2317）開低報249元、日月光投控（3711）開低報606元。

類股方面，生醫、綠能環保、玻陶、光電等漲幅居前，油電燃氣、營建、資訊服務等相對疲弱。

回顧台股3日表現，集中市場指數上漲266.66點、收43,386.41點，成交值8,458.43億元。三大法人賣超165.20億元，包括外資賣超191.91億元、投信買超233.25億元、自營商賣超206.53億元。

法人指出，美國企業投資支撐經濟穩健擴張，本周就業與PMI數據若符合預期，加上油價回落及籌碼沉澱，有助科技股評價修復。不過，台股仍面臨季線反壓及外資期貨空單逾9萬口壓力，短線恐維持震盪整理，建議控管持股水位，聚焦台積電供應鏈及流動性佳的中大型AI權值股。

光寶科 台積電 台股

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