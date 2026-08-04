AI伺服器代工毛利率見頂？技嘉、鴻海、廣達、緯創存貨猛增 Q2財報成去化關鍵

技嘉（2376）將於8月3日（週一）除權息，配發現金股利12元。

而同屬「老AI伺服器」概念股的鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）這3檔今年已完成除權息的老AI伺服器股，鴻海、緯創都順利填權息，廣達卻是個例外：以7月15日收盤價381元計算，7月16日除權息參考價為366元，但今（30）日股價一路殺至跌停279元作收。

但如果拉開資產負債表來看，這次GDS增資的消息，恐怕不只是單純的股權融資決定。

廣達的負債佔資產比，2026年第一季一口氣衝上87.45%，較上季（80.96%）單季跳升6.49個百分點，是2023年以來最大的單季增幅。

換算下來，廣達目前的自有資本（股東權益）占總資產僅剩約12.5%，槓桿程度已經偏高。

當一家公司的負債比逼近這個水位，再繼續舉債擴產的空間與成本都會變得不利，這時候改用發行GDS募集股權資金，雖然會稀釋EPS，但對財務結構反而是相對健康的選項。

換句話說，這次GDS增資的消息，某種程度上正是這個已經偏高的負債水位「逼出來」的結果，市場今天的重挫反應，除了單純的EPS稀釋疑慮，很可能也隱含著對廣達財務槓桿已經吃緊、需要對外募資的更深層擔憂。

技嘉下週一即將除權息，投資人自然想知道技嘉會不會複製廣達的走勢？老AI伺服器代工廠的毛利高峰到了嗎？

上半年營收全面噴發 但毛利、營益率開始分道揚鑣

先看今年上半年（1～6月）累計營收年增率：鴻海年增約35%、緯創年增94%、廣達年增86.5%、技嘉年增48%。

四家公司的營收成長幅度全數優於整體大盤水準，AI伺服器需求熱度毋庸置疑。

但觀察 2026年第一季財報，四家公司的「三率」（毛利率、營益率、淨利率）走勢卻出現明顯分歧：

廣達：第一季毛利率4.78%，較上季（6.33%）下滑1.54個百分點，較去年同期下滑3.14個百分點；營益率2.85%，較上季下滑0.92個百分點，較去年同期下滑2.22個百分點。毛利率、營益率「雙降」。 緯創：第一季毛利率5.21%，續創新低；營業利益率3.44%，雖然受惠營收放大、營業利益年增92.33%，但利益率仍較去年同期減少0.93個百分點。同樣是毛利率、營益率「雙降」。 鴻海：第一季毛利率6.18%（上季5.88%、去年同期6.11%）、營益率3.57%（去年同期2.83%），「雙率雙升」，營益率更創下近9年新高。 技嘉：第一季毛利率12.01%、營益率7.06%，同樣「雙率雙升」，其中營益率7.06%為歷史新高，只是毛利率仍略低於去年同期的12.9%。

值得注意的是，廣達與緯創這兩家「毛利率、營益率雙降」的公司，恰好正是營收成長幅度最猛烈的兩家（分別為86.5%與94%）。

而毛利率、營益率同步上升的鴻海與技嘉，營收成長幅度相對「溫和」（35%與48%）。

然而營收衝得越猛，不代表獲利體質越健康。

技嘉首季毛利率的提升，公司解釋主要是產品組合優化、高階產品佔比拉升及成本降低所致，第一季伺服器營收佔比已衝上71.5%，其中AI伺服器年增達110%。

存貨全面攀升：超前備貨的算盤 還是風險的預告？

如果只看毛利率、營益率，技嘉這份成績單堪稱亮眼。但把資產負債表攤開來看，一個共同的現象浮現了，四大老AI伺服器代工廠的存貨，在今年第一季幾乎全數出現顯著跳升，而且增速遠遠甩開營收增速：

這張表最關鍵的訊號是存貨增速與營收增速的落差：技嘉存貨季增111.7%，但營收季增只有17.6%，存貨增速是營收的6.3倍；緯創存貨季增72.0%，營收季增17.4%，落差約4.1倍。

相對地，廣達的存貨增速（31.4%）與營收增速（26.7%）較為接近，鴻海則是營收季減18.7%（傳統淡季）之下，存貨仍逆勢增加10.4%。

為什麼技嘉、緯創這麼激進地超前備貨？

合理的解讀是雙重動機疊加：一方面，AI伺服器訂單能見度已延伸到2026年底甚至2027年，GB300已成主流、Rubin平台下半年將進入量產，代工廠必須提前拉貨才趕得上出貨排程。

另一方面，也更關鍵的是，零組件（尤其記憶體）漲價潮遲未停歇，所有廠商都在搶進這塊AI伺服器的大餅，訂單能見度愈長、大家搶料的動作就愈激進，與其等到下一季用更高的價格補貨，不如現在先借錢囤料鎖定成本。

從財報上看，這個算盤目前是成立的：技嘉、緯創第一季利息支出季增僅個位數（7.2%、7.9%），遠低於零組件現貨價格這半年來的漲幅，換句話說，用短期借款換來的利息成本，比坐等零組件價格繼續上漲要划算得多，這是這波超前備貨背後真正的財務邏輯。

但這個算盤有一個關鍵前提：後續出貨與營收成長，必須跟得上現在墊高的存貨與負債規模。

而目前市場上已經出現一些聲音，開始討論AI大型語言模型的訓練成本效益與規模化收益是否正在趨緩。

如果這個趨勢延續，直接受影響的會是雲端服務商未來擴大AI伺服器資本支出的意願與節奏，進而對整條供應鏈的訂單能見度打上問號。

若真的出現這種情況，這批超前備貨的代工廠會面臨連鎖效應：

存貨跌價風險：現在用高價搶進的零組件，一旦市況反轉、價格回落，帳上存貨可能需要提列跌價損失，直接侵蝕毛利率。 存貨去化速度變慢：如果訂單增速不如預期，現在囤的貨轉不成營收，存貨周轉天數會拉長，現金轉換循環進一步惡化（緯創第一季自由現金流已轉為約負149.7億元，是目前四家中最明顯的訊號）。

財務費用是固定成本，不會因需求趨緩而減少：短期借款與利息支出是已經發生的資金成本，不論後續出貨順不順利都要償還，一旦營收成長放緩，這筆固定的財務負擔佔獲利的比重就會被放大。

產能過剩與價格競爭的風險同步升高：如果四家（甚至加上華碩、神達、英業達）都在為同一塊AI伺服器市場超前擴產、超前備貨，一旦終端需求成長不如預期，供給端反而可能出現過剩。

屆時代工廠之間為了消化產能、去化存貨，議價空間被壓縮、甚至打價格戰的機率就會上升，這才是真正意義上的「競爭加劇」，不是現在搶料時的競爭，而是未來訂單若不夠支撐這些產能與存貨時，才會真正引爆的競爭。

更需要留意的是，隨著各家廠商為了承接AI伺服器訂單而大舉擴廠（廣達今年資本支出上看300億元、技嘉資本支出上修至27億元、鴻海與緯創同樣持續加碼美國、東南亞產能），未來新增產能的折舊費用將逐步反映在損益表上，與現在墊高的存貨、短期借款疊加，構成多重的財務壓力來源。

AI伺服器代工的毛利率，什麼時候會與傳統電腦代工（普遍個位數甚至更低）的毛利率愈來愈接近，甚至因為擴廠帶來的折舊負擔而使毛利率表現「再打折」，都是投資人接下來需要持續追蹤的重點。

而第二季財報，正是第一個能驗證這批超前備貨究竟是「超前部署」還是「囤過頭」的關鍵時間點：存貨是否開始去化、短期借款與利息費用是否繼續攀升、零組件現貨價格走勢如何，這三個訊號疊加起來看，會比單看毛利率數字更能反映真實風險。

技嘉近4年單季毛利率：第一季 通常是全年的高點

技嘉這次除權息前的財報表現亮眼，但如果把近4年、每一季的毛利率、營益率都攤開來看，會發現一個相當一致的規律，—第一季毛利率，很常就是當年的相對高點，以下為技嘉（2376）財報三率：

拉長到年度數字來看，這個「逐年趨勢向下」的軌跡更清楚：技嘉全年毛利率從2021年的24.3%，一路下滑到2022年15.5%、2023年12.1%、2024年10.6%、2025年10.4%。

也就是說，即使技嘉每年第一季都因為產品組合優化交出漂亮成績單，全年平均毛利率仍是逐年遞減的長期趨勢。

今年以來，技嘉是這幾檔老AI伺服器中漲幅最大的一檔，股價漲最多、市場預期也墊得最高。

在這種情況下，第二季財報如果重演過去兩年「Q1見高後轉弱」的老路，市場的檢視標準只會更嚴格，稍有落差，股價的反應也可能被放大，這正是投資人接下來更需要留意的風險所在。

更值得留意的是，技嘉的負債佔資產比，也在2026年第一季出現近4年最大單季跳升：從2025年第四季的60.8%，一口氣衝上72.95%，單季拉升逾12個百分點，是2023年以來的新高。

對照前面提到的短期借款季增183.2%，兩者其實是同一件事的兩面，這波超前備貨主要是靠舉債完成，而不是動用自有資金，財務結構也因此明顯轉趨槓桿化。

負債比墊高本身不必然是壞事，但代表技嘉承受營運資金壓力的空間正在被壓縮，如果後續AI伺服器出貨與營收成長不如預期，這個相對偏高的負債水位會讓公司的財務彈性更吃緊。

＜上圖：玩股網－技嘉（2376）負債佔資產比＞

今年 是AI伺服器代工毛利率的高點嗎？

營收年增率不再是判斷獲利品質的可靠指標，毛利率與營益率能不能跟上營收擴張的速度，才是真正該盯緊的關鍵。

這波全面性的存貨攀升，是廠商用短期借款換取鎖料鎖價的財務算盤，目前看是划算的，但代價是把賭注押在「後續出貨與營收必須跟上」這個前提上。

一旦AI需求成長不如預期，存貨跌價風險、財務費用負擔與潛在的產能過剩，都會從帳面上的數字變成實際的獲利衝擊。

而AI伺服器代工的毛利率，眼前的高點很可能只是季節性的高點，而不是結構性的高點，一邊是各家仍在持續擴廠、折舊壓力尚未完全反映，另一邊是零組件成本與AI需求成長速度這兩個變數都還沒有明確答案。

等到第二季財報公布時，投資人可以從幾個具體訊號來推估個股的風險程度：存貨金額是繼續墊高、持平，還是已經開始去化（畢竟大規模出貨要到下半年才會啟動，第二季存貨未必需要收斂）、短期借款與負債佔資產比是否持續攀升、記憶體等零組件現貨價格走勢，以及各家法說會對下半年訂單能見度的說法是否鬆動。

把這些財報訊號，搭配「後續市場對AI需求成長速度的最新變化」一起看，會比單看毛利率數字本身更能判斷可能面臨的風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：廣達除息後崩跌至279元！技嘉負債比飆高，8/3除息會是下一個？