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美伊和談帶動美股大漲 法人：台股留意月線反壓

中央社／ 台北4日電

美國總統川普釋出美伊和談消息，帶動美股大漲，法人認為，台股7月修正，並在月底強彈，8月第一個交易日續漲，代表中線修正暫告一段落，但短線強彈，指數面臨月線43786點反壓，加上外資期貨空單逾9萬口，指數有待整理。

儘管德黑蘭當局予以否認，但美國總統川普（Donald Trump）堅稱，美方與伊朗的和談正在進行中，受到這項消息提振，華爾街股市走高，道瓊指數收盤創下歷史新高紀錄。

道瓊工業指數大漲693.38點或1.32%，收53178.41點，標準普爾500指數揚升110.78點或1.48%，收7600.50點；那斯達克指數攀漲540.04點或2.13%，收25913.90點，費城半導體指數上揚119.28點或1.05%，收11430.35點。

台股3日收在43386.41點，上漲266.66點。

資深證券分析師蔡明翰接受電訪表示，從長線來看，台股上半年漲多，所以下半年修正，中線來看，因為台股7月跌深，在7月31日大漲3186.45點，為史上最大漲點，報復性反彈代表中線修正告一段落。

不過，蔡明翰認為，短線強勢反彈，且連漲2天，意味再漲幅度恐受壓縮。

他說，日前Google因大量資本支出投入市場看好的雲端服務事業，造成現金流轉負，使美股大跌，後來亞馬遜同樣因龐大雲端服務支出使現金流轉負，股價卻漲，代表短線疑慮已大致釐清，市場氛圍變好，只是近日台股強彈幅度較大，欲在強彈後續漲，需市場氛圍進一步轉佳。

太空探索科技公司（SpaceX）即將在美股盤後公布上市後首份財報，將成為外界觀察星鏈衛星事業獲利能否支撐該公司AI和太空業務急速擴張的初步指標。

美國商務部指出，已與7家開發人工智慧（AI）及先進運算系統半導體技術的公司簽署意向書，將提供總金額8.74億美元的補助獎勵。

美伊 美股 法人

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