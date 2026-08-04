勞動基金 抱緊AI電子股

勞動基金運用局昨（3）日公布上半年前十大持股，由於持續看好AI產業前景，且認為這並非短期現象，而是具備約十年長線發展潛力的趨勢，勞動基金上半年投資仍以電子股為核心。

根據公告，新制勞退前十大持股為：台積電（2330）（29.33％）、聯發科（7.74％）、台達電（6.31％）、台光電（3.92％）、欣興（3.32％）、日月光投控（2.43％）、奇鋐（2.35％）、鴻海（2.24％）、智邦（1.92％）、富邦金（1.71％）。

其中台積電仍居首位，但至6月底的持股占比，仍較去年底減2.63個百分點至29.33%，顯示勞動基金運用局逢高獲利操作；同時欣興、日月光投控、智邦則入榜前十名持股。

勞保基金前十大持股為台積電（47.45％）、台達電（10.81％）、聯發科（5.62％）、鴻海（3.26％）、日月光（2.90％）、富邦金（2.65％）、國泰金（2.36％）、中華電（2.15％）、欣興（1.81％）、廣達（1.12％）。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，整體投資趨勢與方向並未改變，只要長期基本面看法不變，即使短期波動，勞動基金也會續抱；但若評估某檔個股基本面已出現長期「負面成長」現象，心態便會轉趨保守，進而執行汰弱留強。