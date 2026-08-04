處置股新制 券商公會肯定 個股當沖占比盼下回檢討

臺灣證券交易所昨（3）日推出處置股新制，以解決流動性問題。證券商公會理事長陳俊宏指出，對於主管機關短期間做出反應，優化交易措施予以肯定，未來與國際制度更貼近後，有助進一步壯大資本市場。

陳俊宏同時提議，目前處置股制度中，對於個股當沖占比過高仍設有一定限制，但其實當沖對於中長期股價走勢影響不大，亦對市場交易不具威脅性，期盼主管機關下一次定期檢討時，能納入討論範圍，以利精進交易措施。

台股警示機制是因應當年主力時代，中小型股籌碼較為集中，容易遭到鎖定後大幅拉抬，證交所為避免散戶在股價上漲時過於追價，推出的「冷卻措施」，但隨台股進入法人時代，及人工智慧（AI）紅利行情造就40至50檔千金股後，顯得不合時宜。

「股價短線漲幅過大時，讓市場適時降溫還算合理，但這波台股行情快速拉回，處置股舊制反而讓要賣股票停損的人賣不掉，衍生市場流動性風險」，陳俊宏說。

陳俊宏認為，台股有護國神山台積電撐盤，這波回檔幅度相對有限，但健全的市場冷卻機制還是很重要，不然像鄰近的韓國股市大漲後又大跌，投資人心臟一定無法承受，亦會衍生不少社會問題。