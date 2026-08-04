台股內資挺 挑戰兩關卡

台股昨（3）日無畏日、韓股下跌，在大戶、投信、八大公股行庫等內資力挺下，多檔千金股漲停，推升加權指數開低走高，盤中一度上漲664點至43,784點，進逼月線43,945點，終場漲266點收43,386點。法人指出，台股持續上攻必須先過月、季線關卡。

證交易所昨天也公布資料指出，台股投資人總開戶人數一舉衝破1,460萬大關，達1,460.6萬人，較6月的1,448.7萬人大增11.8萬人、月增0.82％，成為內資重要新血。30歲以下族群為開戶成長的核心主力，7月新增近7.6萬戶，占單月總增額逾六成。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭和台新投顧總經理黃文清看法，8月以震盪整理為主，如欲本周站回月線之上，有四大條件，一是國際股市回穩，若今日亞股回穩，有助上攻；二是量能溫和放大至1.1、1.2兆元；三是外資現貨賣超金額還算可控，但期貨淨空單高達9萬口，若能降低至8萬口以下，較有利籌碼面；四是權值股要穩住，且類股健康輪動。近日反彈多是跌深反彈族群，若要上攻月線，只要權值股能上漲，就會事半功倍。

台股昨日罕見在台積電（2330）下跌55元情境下，仍逆勢上漲。