中經院：股市波動大 內需消費趨審慎

中經院院長連賢明昨（3）日表示，製造業景氣前景樂觀，但7月台股波動較大，可能使部分內需消費轉趨審慎。

中經院昨日發布台灣PMI升至61.5，已連十月維持擴張，並寫下2021年9月以來最快擴張速度。

連賢明表示，製造業景氣升溫，主要仍受出口暢旺支撐。台灣上半年出口表現強勁，規模突破新高，主計總處近期也大幅上修第2季經濟成長率至12.92%，顯示出口動能熱絡，成為製造業景氣維持高檔的重要支柱。

連賢明指出，目前較需關注的是原物料價格，尤其國際油價先前處於相對高檔，不過近期已有部分回落。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城補充，目前製造業新訂單持續攀升，客戶端存貨水位則不斷下降，評估後續仍有補庫存及追加下單需求，也與未完成訂單同步走高相互呼應，顯示目前市場信心充足，訂單動能仍具支撐。

中經院公布的台灣7月非製造業經理人指數（NMI）則由59.9降至57.3，仍處擴張階段。連賢明說明，採購經理人指數反映的是與前一個月相比的變化，指數下滑不代表景氣轉為衰退，整體非製造業仍處於擴張階段，至於NMI擴張速度放緩，推測可能與7月台股波動較大有關，進而影響市場對非製造業景氣的看法。

針對近期台股下跌，連賢明認為，相較於南韓，台股跌幅仍相對有限，對投資人而言，最重要的是讓資產配置維持在健康狀態。