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台股「關禁閉」規定鬆綁 新制三變革10日上路

經濟日報／ 記者黃彥宏王奐敏／台北報導
台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。台股示意圖。聯合報系資料照
台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。臺灣證券交易所、櫃買中心昨（3）日宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包含處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於10日上路。其中，注意股價差放寬放大，被市場稱為「台積電條款」。

市場人士認為，新制為符合現行台股結構的重磅優化措施，將提升流動性與交易效率。

證交所、櫃買中心昨公布修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，證交所副總經理杜惠娟表示，注意暨處置規定於1995年訂定，目的是在有價證券漲跌出現較大異常波動時，適度提醒投資人注意交易風險的冷卻措施。此次順應市場變化，調整處置股、注意股規定，並建立每半年定期檢視機制。

處置股方面，新制的處置期間縮短，撮合時間也縮短，即一般處置由十個營業日縮短為五個營業日，若含當沖過高者則由12個營業日縮短為七個營業日；普通交易處置股票的撮合時間，亦由原先每五分鐘或20分鐘，一律加快為約每二分鐘撮合一次。

注意股方面，將「六個營業日價差放大」，即當日收盤價超過1,000元的個股，且最近六個營業日價差達300元以上才適用注意股規定；股價逾2,000元後，每增加1,000元為一級距，價差標準相應增加150元，例如2,001至3,000元個股，價差標準調高至450元，依此類推。

主因現行規定的「六個營業日收盤價起迄價差達100元」可能觸及第11款注意標準，但近幾年台股結構轉變，千金股檔數最高曾達54檔，對千元高價股來說，只要漲跌一成，就會觸及警戒線。以權王台積電（2330）為例，歷年累計七次被列為注意股，最近一次於今年4月27日，當時收盤價2,265元、本益比34.19倍，因六日內價差達240元即觸發注意，一度引發市場敏感神經；權后聯發科（2454）今年5月更因價差達815元遭列處置股。

市場人士認為，對動輒二、三千元高價股而言，百餘元波動屬正常價格波動；但變成處置股時，遇到股市大幅修正之際，容易形成流動性問題。放大千金股六日價差後，可改善此問題。

新制上路當日仍在處置期者可直接適用解除，若已滿新制天數將立即解禁，未滿新制天數者則持續處置至滿再解除。證交所強調，未來原則上每半年將定期檢討相關規定。

台股 千金股 櫃買中心

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