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融資券擔保維持率 整戶管理

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近期市場對信用交易擔保維持率相關資訊多所討論，臺灣證券交易所表示，信用交易擔保維持率採整戶管理，資訊公開目在協助投資人正確了解市場及評估風險，因此資訊揭露除應兼顧透明，更應符合制度設計及真實反映市場情形，避免因資訊遭誤解而影響投資判斷，甚至造成市場不必要波動。

依現行「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，信用交易擔保維持率以投資人整戶信用交易部位作為管理基礎，採融資、融券合併計算，並涵蓋投資人持有之上市、上櫃所有信用交易部位。證券商辦理追繳通知或擔保品處分（俗稱「斷頭」），均依投資人整戶擔保維持率是否達到相關標準進行判斷，而非依單一個股之擔保維持率辦理，現行制度亦不存在「單一個股擔保維持率低於130%即代表將遭追繳或斷頭」機制。

市場上部分民間平台揭露或推估的「個股擔保維持率」因無法掌握投資人整戶持有的融資、融券部位，以及其他上市、上櫃抵繳擔保品等完整資訊，其數值僅能反映民間平台依特定模型推估結果，並無法真實反映投資人整體信用交易風險，更不能作為判斷投資人是否將遭追繳或處分依據。若投資人將此類資訊視為市場斷頭指標，據以進行投資決策，恐誤判市場供需及風險狀況。

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