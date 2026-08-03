證交所修正處置規定 券商公會：有助適應市場變化

台灣證券交易所今天宣布修正公布注意暨處置規定，遭處置的有價證券處置期間從原本10個營業日縮減為5個營業日，暫緩撮合期間縮短為每2分鐘撮合一次，新制自8月10日起實施。券商公會理事長陳俊宏今天稱讚證交所反應速度快，每半年定期檢討可即時適應市場變化。

陳俊宏今天表示，此次證交所修正公布注意暨處置規定，反應及調整速度非常快，也順應大眾的看法。尤其最近市場波動大，證交所承諾每半年定期檢討，可呼應市場變化即時調整。

證交所副總經理杜惠娟表示，此次修正公布注意暨處置規定，不是效率高、而是效率慢。她指出，證交所對此已花至少半年以上時間討論，討論版本超過10個以上，且每個版本都會根據過去數據進行影響性評估分析，不斷修正。

立法委員王世堅在臉書中批評台股處置股制度，並建議台股參考美國、日本、韓國等成熟資本市場，採取盤中短暫暫停交易的熔斷機制作為市場冷卻措施，取代台灣長達十多天的處置分盤交易制度。

杜惠娟表示，目前暫時沒有考慮熔斷機制，因為目前採取熔斷機制的主要股市，如美股沒有漲跌幅限制，韓股漲跌幅高達30%，台股漲跌幅只有10%。

杜惠娟補充說明，針對盤中波動，台股已有瞬間價格穩定措施，當盤中試算成交價超過前5分鐘滾動式加權平均價的正負3.5%時，會觸發延緩撮合機制，該個股會暫緩撮合2分鐘，期間不進行逐筆交易。對於盤中交易過熱等動態，同樣可達到冷却功能。