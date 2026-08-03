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櫃買中心修正放寬注意、處置規定 8月10起處置與撮合時間縮短

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心主任秘書林婉蓉說明三項放寬注意及處置規定。記者王奐敏／攝影
櫃買中心主任秘書林婉蓉說明三項放寬注意及處置規定。記者王奐敏／攝影

櫃買中心3日修正公布注意及處置規定，自8月10日起實施。主要是縮短處置期間與撮合時間，讓市場交易能夠迅速恢復正常。此外，也讓放寬千金股價價差計算標準，未來千金股落入注意股的機率大減。目前來看，統計至8月3日，櫃買市場有28檔處置股，其中有17檔處置期間將縮短。

櫃買中心表示，修正相關規定主要有三大項，包括一、調整處置期間：第一次及再次遭發布處置之有價證券，處置期間由10個營業日縮短為五個營業日。同時有因當沖交易占比過高（逾60%）而公布注意交易資訊者，處置期間增加2至7個營業日。

二、調整普通交易有價證券撮合作業時間：第一次及再次遭發布處置之普通交易有價證券，其撮合作業時間一律調整為約每2分鐘撮合一次（原為約5分鐘或20分鐘撮合一次）。

三、修正公布注意第11款「六個營業日之最後成交價起迄價差標準」。依修正後規定，當日最後成交價逾1,000元，且最近六個營業日最後成交價起迄價差達300元以上，才適用本款規定；當最後成交價逾2,000元，價差金額調整為每1,000元為一級距，每一級距之價差標準增加150元。舉例而言，股價超過1,000元至2,000元者，價差標準為300元；股價超過2,000元至3,000元者，價差標準為450元；依此類推。

如果是依照原本規定，不少千金股很容易會落入被標為注意股的範圍。（原規定最近六個營業日最後成交價起迄價差達70元以上，即有可能適用本款規定；價差金額每300元為一級距，每一級距之價差標準增加15元。）

櫃買中心表示，目前列為處置股的實質條件沒有改變，仍能達到提醒投資人之目的。至於注意暨處置相關規定未來將建立定期檢視機制，原則上每半年將定期檢討，以因應國內外情勢與環境的變化。

櫃買中心 千金股

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