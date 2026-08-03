避免誤傷護國神山！證交所放寬注意股門檻 「台積電條款」10日上路

臺灣證券交易所3日宣布修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，並於8月10日正式實施。本次修法的亮點之一，針對千元以上高價股（千金股）放寬「6個營業日收盤價起迄價差」的注意標準。市場將此修正視為「台積電條款」（或高價股條款），預期能有效解決優質高價股因價格基數大、正常波動即頻繁觸及注意標準的困境，還給高價個股合理的交易流動性。

過去舊制規定，只要個股最近6個營業日收盤價起迄價差達100元以上，即可能觸及第11款注意股票標準。然而，隨著台股市場結構改變，千金股數量從過去僅一兩檔(如大立光（3008）時代)，大幅增加至最高達52檔，舊有規範早已不符現況。

以台積電（2330）為例，歷年來已累計7次被列為注意股。最近一次發生於今年4月27日，當時台積電收盤價高達2,265元、本益比約34.19倍，僅因「6個營業日收盤價起迄價差達240元，且當日收盤價為最近6個營業日最高」而觸發注意標準。

對股價動輒2、3千元的高價股而言，200元的波動僅約10％左右，屬於合理的市場價格發現過程，卻頻頻被系統劃為「異常波動」，甚至面臨預收款券、拉長撮合時間等處置威脅，引發市場與立委多次關切，要求主管機關檢討改善。

權后聯發科（2454）則正中下懷，今年5月7日至20日曾被列為處置股，因最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.82％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達815元，而聯發科5月6日收盤價為3,430元；處置股議題今年在立法院因此又遭密切關切。

為了避免優質高價股頻遭「誤傷」，證交所經過歷史數據模擬與精算後，正式修正第11款規範，採行「高價股動態級距」：一是起算門檻拉高。當日收盤價須逾1,000元，且最近6個營業日價差達300元以上才適用（原門檻為價差100元）。二是級距動態調整：股價逾2,000元後，每增加1,000元為一級距，價差標準增加150元。

證交所表示，高價股與大盤及同產業連動性高，且流動性相對充沛，透過數量與數字監理管理，放寬價差標準不僅能反映高價個股的真實價值，也能避免發出錯誤的風險警訊。

證交所強調，本次高價股條款的修訂是綜合考量近期市場變化、實施成效及各界建議後的結果。除了台積電之外，包含聯發科、台達電（2308）等高價指標股，未來在正常市場波動下被關進「冷宮」的機率將大幅降低。

為因應未來國內外情勢與台股高價股數量的變化，證交所也同步建立「每半年定期檢視機制」，未來將動態調整相關標準，在維持市場秩序與保障交易效率之間取得最佳平衡。